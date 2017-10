Forfatter trekker barnebok om flerkoneri

Den omdiskuterte barneboka om en farfar i Somalia som har fire koner, blir nå trukket fra markedet.

Den svenske barneboka «Farfar har fyra fruar» er ment for barn mellom 3 og 6 år og er skrevet av forfatter Oscar Trimbel.

Boka handler om Asil som for første gang blir med til Somalia for å hilse på farfar og hans fire koner.

- Jeg stopper salget av boken

Barneboka har vakt stor oppsikt i Sverige etter at den, sammen med boka «Mormor är inget spöke», ble presentert på bokmessen i Gøteborg forrige uke.

Den svenske forskeren Tino Sanandaji kommer med åtte forslag til nye barneboktitler i en facebook-post.

Etter omtale på den høyreradikale nettsiden friatider.se, vil forfatteren trekke boken fra markedet, melder Vårt Land.

På nettsiden Somali Nordic Culture skriver forfatteren:

«Dette skriver jeg etter å ha lest artikkelen i nettavisen friatider.se. Jeg stopper nå salget av boken «Farfar har fyra fruar» på Bokmessan».

Han forteller videre at han skal diskutere med forlaget Bokmaskinen hva de skal gjøre videre og at han selv vil foreslå at de ikke skal trykke flere bøker.

En av de som har engasjert seg er den svenske forskeren og samfunnsøkonomen Tino Sanandaji. I en facebook-post foreslår han ytterligere åtte titler på barnebøker:





Også i sosiale medier har boken vært gjenstand for sterke reaksjoner:

«Bare les hvor sykt det er: «Farfar har fyra fruar» skriver en via twitter.

«Hva har sånt å gjøre i et moderne samfunn?» skriver en annen twitter-bruker.

Andre er forundret over at man velger en barnebok som format til å formidle budskapet:

«Bare elsker når barnebøker skaper debatt! Boken «farfar har fyra fruar» handler om flerkoneri for de minste barna».

