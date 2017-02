Forførende hverdagspoesi

ANNONSE

Paterson

USA 2016

Regi: Jim Jarmusch

Med: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Chasten Harmon, Barry Shabaka Henley, William Jackson Harper, Rizwan Manji

Aldersgrense: 6 år

Siden åttitallet har Jim Jarmusch vært USAs kanskje aller største uavhengige filmskaper, med en filmografi som inkluderer titler som ”Stranger than Paradise”, ”Night on Earth”, ”Ghost Dog”, ”Broken Flowers” og ”Only Lovers Left Alive” – for å nevne noen.

Poet og bussjåfør

Hans nyeste film handler om en bussjåfør fra Paterson, New Jersey, som heter det samme som denne bydelen – og for øvrig også filmen. I sine ledige stunder skriver Paterson dikt, om enn foreløpig kun for sin egen notatblokk, med inspirasjon fra poeten Williams Carlos Williams, som også var fra New Jersey.

Adam Driver i Paterson.

Patersons daglige rutiner inkluderer dessuten en kveldstur med hunden Marvin, som mer eller mindre pålegges ham av samboeren Laura, men som også gir rom for en øl på den lokale puben.

Framfor å følge et klassisk plott, er den forholdsvis enkle historien strukturert rundt ukedagene og deres gjentagende mønstre. Men her er mange lag å finne under overflaten, i en film som både er rik på detaljer og mer stringent konstruert enn den kan framstå, med sin slentrende sjarm og smittende, lune humor.

Kreativ samboer

Paterson er kledelig underspilt av Adam Driver, kjent fra HBO-serien ”Girls” og Star Wars-filmen ”The Force Awakens”. Iranskfødte Golshifteh Farahani gjør også en utmerket innsats som hans nærmest manisk kreative samboer (og kunstneriske muse), som drømmer om suksess som både muffinsbaker og countryartist, i tillegg til at hun kontinuerlig redekorerer hjemmet i sine særegne svart/hvitt-mønstre.

Det er også henne som serverer (den tidvis også kreative) middagen når han kommer hjem fra arbeidet, og slik sett kan samlivet sies å være noe gammeldags framstilt. Likevel oppleves ikke filmen som bakstreversk, mye på grunn av Lauras viljesterke personlighet og de fine nyansene i hennes og Patersons kjærlige relasjon.

Adam Driver spiller bussjåfør i Paterson.

I en mer konvensjonell film hadde nok hovedkarakteren forsøkt iherdig å få diktene sine utgitt, men ”Paterson” er isteden et portrett en av en mann som både finner glede i sin rutinepregede hverdag og i sine mer lyriske avbrekk fra den. Riktignok handler filmen til dels også om å forfølge sine drømmer, men Jarmusch har først og fremst laget en hyllest til hverdagen og all dens poesi – i konkret så vel som overført betydning. Og med det har han også selv skapt et forførende og vakkert stykke hverdagspoesi.