Forsker: - Det er én egenskap absolutt alle kvinner ser etter i en mann

- Hva er det viktigste kvinner ser etter i en mann? Sixpack? Syvsifret bankkonto. En høy kjekkas på en hvit hest. Nei, nei og atter nei, skriver John Gottmann i boken "Det kvinner vil ha, det menn vil ha".

Han sier: "Mann, det er én egenskap du må oppvise om du vil vinne over en kvinne".

Påvirker alt



John Gottman sier den ene egenskapen påvirker alt i et forhold mellom en kvinne og en mann.

LEDENDE: John Gottman har forsket på samliv i hele sitt liv. Den pensjonerte professoren i psykologi bruker vitenskapen til å forstå menn og kvinner, og regnes som den ledende på sitt område.

For å ta en liten introduksjon først: John Gottman, er samlivsforskeren som hevder at han i løpet av fem minutter vet om du vil skilles eller ikke når du kommer inn i et rom.

THE GOTTMAN INSTITUTE: Her kan du lese John Gottmans blogg

I over 40 år har han forsket på hvorfor menn og kvinner oppfører seg slik de gjør mot hverandre, hva som tenner dem, hva som frastøter dem. Hans funn har gjort ham og hans kone, psykoterapeuten Julie Schwartz, til de aller mest toneangivende på sitt forskningsfelt.

- Tok 40 år å knekke koden



Den pensjonerte psykologiprofessoren er også kjent for å snakke rett fra levra. Han sier det har tatt ham 40 år å knekke koden for boken "Det kvinner vil ha, det mannen vil ha", som i disse dager er ute på norsk.

- Det er på tide at mannfolk bretter opp skjorteermene og forstår hva kvinner ønsker seg og trenger fra dem, skriver Gottman. Bokens amerikanske tittel er muligens enda klarere "The Man's Guide to Women".

Etter å ha observert, forsket og sammenstilt forskning over tiår, har Gottman kommet frem til at det er en SVÆR egenskap alle kvinner ser etter i en mann: Pålitelighet.

- Det du sier, er det du gjør



Det engelske ordet er "trustworthiness", og i det ligger det også at mannen må ha en oppførsel som viser at han er til å stole på.

Gottman bremser fort mannen og sier det ikke bare handler om å være utro, eller at du aldri har vært utro i forholdet.

- Pålitelighet betyr at du er det du sier du er, og gjør det du har sagt du skal gjøre. Du er tilregnelig, forutsigbar og kommer akkurat som du er (men nyvasket, selvfølgelig), skriver Gottman i boka.

De to tingene kvinner klager mest på er nemlig at han aldri stiller opp for henne, og at hun ikke synes det er nok nærhet og kontakt.

VENTE TIL MAN ER GIFT: Å tenke at man skal bli pålitelig etter at man har giftet seg, er en dårlig tanke, sier John Gottman.

Den viktige mannen



John Gottman skriver at årsaken ligger langt tilbake da en sterk partner var alfa og omega for trygghet. Men han har også annen forskning å vise til, som heller ikke kvinner kanskje er klar over.

- Når fedre ikke engasjerer seg i barna, er risikoen fem ganger så stor for at de vil leve i fattigdom og tre ganger så stor for at de mislykkes på skolen. Risikoen for at barna vil bruke narkotika, og begå kriminelle handlinger dobles. Det viser nemlig statisiske tall fra National Fatherhood Initiative (NFI, som jobber for at fedre ikke skal være fraværende i et barns liv i USA.

Ifølge John Gottman er pålitelighets-faktoren også grunnen til at mange kvinner sier de liker brannmenn. Det er ikke uniformen, men hva de presenterer av handlinger.

BEDRE SEX: Pålitelige menn får bedre sex, sier samlivsforsker John Gottman. Årsaken er at kvinnen føler seg tryggere sammen med en mann som har fått hennes tillit.

Bedre sex



Samlivsforskeren sier at en av de store misforståelsene menn gjør er å tenke at "den pålitelighetsgreia venter jeg med til jeg er blitt gift". Og det handler også om sex, men kanskje ikke slik du tror.

- De to tingene menn klager mest på er "Det er for mye krangel. Og det er for lite sex". Igjen så kan dette spores tilbake og delvis løses ved å oppføre seg mer pålitelig, mener han.

- Når menn "fininnstiller" seg på kvinnens bølgelengde, blir det mindre krangel, hyppigere og bedre sex og mindre ensomhet for både menn og kvinner, sier Gottman.

- Om hun tror at du lyver for henne, er falsk, er upålitelig, avviser følelsene hennes eller på annen måte ikke er tilstede, så får du et dårlig sexliv. Og det er det ingen mann som vil ha, skriver John Gottman.

