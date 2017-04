Forskere: – Er det perlemorskyer i Munchs «Skrik»?

ANNONSE

Munchs inspirasjon til den blodrøde himmelen i «Skrik» kan ha vært såkalte perlemorskyer, ifølge en hypotese fremmet av tre norske meteorologer mandag, skriver Meteorologisk institutt.

Det er skyer som opptrer med svært ujevne mellomrom om vinteren i stratosfæren på høye nordlige og sørlige breddegrader, sier meteorologene.

I 2004 fremmet de amerikanske forskerne Donald Olson, Russell Doescher og Marilynn Olson en hypotese, som blant annet ble publisert av det amerikanske fysikerforbundet, om at den røde himmelen på maleriet skyldtes støv i atmosfæren etter et vulkanutbrudd på Krakatau i 1883.

Forskerne har funnet rapporter fra Munchs samtid om «irislignende skyer».

– Engangshendelse

Den nye studien, hvor Svein M. Fikke er hovedforfatter, ble presentert av UiOs Helene Muri på kongressen til European Geosciences-forbund i Wien. Ifølge forskerne blir partikler liggende i atmosfæren i flere år etter vulkanutbrudd, noe som kan skape røde solnedganger.

Øyvind Nordli fra Meteorologisk institutt, som er medforfatter i studien, sier at man dermed mest sannsynlig ville sett slike solnedganger svært ofte.

– For Munch var det han så en engangshendelse etter det han selv forteller. Det er derfor sannsynlig at det er en annen forklaring enn forurensning fra et vulkanutbrudd som skapte denne opplevelsen, sier Nordli og Fikke.

– Flotte og fargerike

Forskerne har funnet rapporter fra Munchs samtid om «irislignende skyer». Nordli sier skyene er svært flotte og fargerike, og gir et spesielt bølgemønster.

– Vi tror at Munch ble kraftig skremt da himmelen «plutselig ble blodig rød» av slike skyer, noe Munch trolig så for første gang, og dermed ikke kunne forstå årsaken til, sa Muri mandag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

