Forskere har utviklet iskrem som ikke smelter

Lei av iskrem som renner bort før du har tatt en bit?

Da kan den nye iskremen, utviklet av japanske forskere være akkurat det du trenger.

De nye ispinnene, som nå spres i sosiale medier, inneholder ifølge New York Post jordbærekstrakt som stopper olje og vann fra å skille seg så raskt.

- Stoffet gjør at isen vil smelte saktere



Det er et forskningssenter i byen Kanazawa i Japan som først testet jordbær-polyphenol i desserter. Dette gjorde de ved at de fikk en konditor til å inkludere stoffet i en søt dessert. Resultatet var at desserten frosset.

Det var da de fant ut at de hadde funnet gull.

- Polyphenolvæske har egenskaper som gjør det vanskelig for vann og olje og skille seg, så en ispinne som inneholder polyphenolvæske vil holde sin opprinnelige form av iskrem lenger enn vanlig, og stoffet gjør at isen vil smelte saktere, ifølge professor ved Kanazawa University, Tomihisa Ota.

Under kan du se de nye ispinnene:

Japan discovers how to make ice cream that doesn't melt: https://t.co/TM2daHh1jR pic.twitter.com/NFlhvL4w3n — Highsnobiety (@highsnobiety) 3. august 2017

Også presidenten for selskapet som har utviklet de nye ispinnene, Takeshi Toyoda, hevder at de nye ispinnene vil beholde sin opprinnelige form selv når de blir utsatt for varm luft fra en hårtørrer.

SE OGSÅ:

Siden de kom på markedet har japanske journalister også testet de nye ispinnene, og bekrefter at de beholder sin opprinnelige form og er kalde, selv etter fem minutter, med 28 grader i lufta og solskinn.

Har du sett denne videoen?

Se video av årets isnyheter her: