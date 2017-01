Forskning: Rolig trening like bra for vektnedgang

ANNONSE

Rolig trening er like bra for å oppnå vektnedgang, ifølge ny forskning.

Med dette menes at mennesker som går for en roligere aktivitet, vil oppnå samme resultat som de som trener med høy intensitet. Det fordrer at den rolige aktiviteten utføres oftere eller over lengre tid.

Nylig skrev vi at å samle treningen til helg er vel så bra som å trene hver eneste dag.

Det er sterk uenighet om hva som er den beste treningen for å gå ned i vekt, og vi gjør oppmerksom på at dette er en relativt liten enkeltstudie med 38 personer, som fra før av er overvektige.

Ikke påvirket av intensiteten



Undersøkelsen ble utført med 38 testpersoner, både kvinner og menn, som alle var stillesittende og overvektige fra før av og hadde en gjennomsnittsalder på 52 år.

De ble delt i to grupper og bedt om å trene fem ganger i uken og kutte kaloriinntaket over tre uker.

Den ene gruppen trente med lav intensitet over lengre tid mens den andre gruppen trente med høy intensitet i kortere tid.

Insulinnivået i blodet ble målt før og etter studien. Og det ble også tatt biopsi av fettvev både før og etter. Det viste seg at begge gruppene hadde lik vektnedgang og den samme forbedringen av insulinfølsomhet og stoffskifte.

Størsteparten av de positive effektene av endringene var ikke påvirket av intensiteten på den valgte treningen.

- Vi passet på at begge gruppene ville forbrenne like mange kalorier under hver treningsøkt og reduserte kaloriinntaket like mye for hver gruppe ved å kutte matinntaket, sier professor Dylan Thompson.

- Det som betyr noe er kalorier totalt



Han la til at dersom du ønsker å øke treningsmengden så viser deres studie at det er det samme om du velger å trene over lengre tid med lav intensitet, eller over kortere tid med høy intensitet.

Leder og sjefsforfatter av studien, Jean-Philippe Wahlin sa også at treningen og endringene i kostholdet hadde en dramatisk effekt på nøkkelgener i fettvevet. Og at det er kaloriene du forbrenner som har betydning.

- Våre data demonstrerer at det som virkelig betyr noe er hvor mange kalorier du forbrenner totalt i treningen. Ikke intensiteten i treningsøktene.

Anbefalt fysisk aktivitet



Norske helsemyndigheter anbefaler voksne og eldre å trene i minimum 30 minutter hver dag med moderat til høy intensitet. Men økt dose gir større gevinst og øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken.

Resultatene fra forskerne ved University of Barth i Storbritannia er publisert i tidsskriftet Physiological Reports.

