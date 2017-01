Forskning: Så farlig er det å sove mindre enn sju timer

ANNONSE

Søvnmangel og -problemer har vært et aktuelt tema en god stund: hundretusener av nordmenn sliter i kortere eller lengre perioder med å sovne nok og sammenhengende.

LES også: Derfor er avbrutt søvn verre enn lite søvn



Senteret for sykdomskontroll i USA har tidligere anslått at vi sover mellom en og en halv og to timer mindre i løpet av et døgn, enn det folk gjorde for et århundre siden. Rundt en tredjedel sover mindre enn seks timer om natten. Hvorfor det er slik, vet ikke forskerne, men de har sine teorier.

- Moderne samfunn, med sin kontroll av lyset, allestedsnærværende teknologi og en uendelig mengde konkurrerende tilbud, sammen med tidsånden som undergraver nødvendigheten av nok søvn, så er resultatet at vi sover for lite.

LES også: - Skolebarn sover for lite

OG her: Får du nok søvn? Hvis ikke, så kan du være ille ute

Artikkelen fortsetter under saken med tips til deg med søvnproblemer:





Påvirker immunforsvaret

Men hva mindre, og for lite, søvn gjør med oss over tid, har det ikke vært like stor enighet om.

Men forskere ved Universitetet for helsestudier i Washington har nylig publisert en studie i Sleep, som kan gi mer innsikt i hvorfor lite eller dårlig søvn gjør at vi føler oss mer mottakelige for sykdom.

Forskerne har sett på blodprøver fra eneggede tvillinger, med forskjellig sovemønster.

Resultatet fra de amerikanske forskerne, er at de som sover mindre, har et presset immunsystem – de med kronisk for lite søvn, stengte sågar av immunsystemets sirkulering av hvite blodceller.

- Det vi finner er at immunsystemet fungerer best når man får nok søvn, sier studieleder Nathaniel Watson.

- Sju timer eller mer er anbefalt for en optimal helsesituasjon.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Gener vs miljø

Materialet er relativt lite – kun 11 par er med i studien – men funnet sammenfaller med en lignende dansk undersøkelse fra 2015, som samlet data fra 30 par eneggede tvillinger. De konkluderte med at søvnmangel ødelegger kroppen fra innsiden.

- Tvillingenes cellefunksjon virker å bli redusert til et nivå, som tilsvarer at de er ti år eldre enn de er, når de sover 90 minutter mindre enn de burde, over en lengre periode, sa Jonas Mengel-From på Syddansk universitet da.

LES mer her: Lite søvn ødelegger kroppen din innenfra

Årsaken til at eneggede er viktig, er at forskerne anser at genene kontrollerer mellom 31 og 55 prosent av hvordan vi sover: resten har med miljø å gjøre.

Artikkelen fortsetter under pollen:



Watson viser også til andre studier som har sett på hvordan mennesker som sover lite, reagerer på vaksine.

- Våre resultatet faller sammen med studier som viser at når de med søvnmangel gis vaksine, er det mindre respons fra hvite blodlegemer. Utsetter man de med søvnmangel for et rhinovirus (forårsaker luftveisinfeksjoner, red.anm.), så er det langt flere som får viruset og blir syke.

For mye



Men andre studier har vist at det også er mulig å sove for mye. Og enkelte forskere mener det er farligere for helsa med for mye, enn for lite søvn.

Studie, med 290 000 deltakere, fant at sju til åtte timers søvn hver natt kan beskytte mot slag, men å sove mer eller mindre kan gi høyere risiko for hjerneslag.

LES mer om den her: Verre å sove for mye enn for lite