Frankrikes store håp traff sin 24 år eldre kone da han var 15

Etter at han fikk nærmere 24 prosent av stemmene i første valgrunde, spår store medier verden over at 39 år gamle Emmanuel Macron blir Frankrikes president om to uker.

Ved hans side står hans 24 år eldre kone, Brigitte Trogneux (64), klar til å bli landets førstedame.

Kjærlighetshistorien til de to, skiller seg fra mange andre. De møttes for første gang i 1993, da hun var dramalæreren hans. Hun var da 39 og han 15. Han gikk i samme klasse som den ene datteren hennes.

- Kommer til å gifte meg med deg



Unge Macron skal etter hvert ha falt for den 24 år eldre og gifte trebarnsmoren da de skrev et skolestykke sammen, skriver New York Times.

- Det å skrive brakte oss sammen hver fredag, og det skapte en utrolig nærhet mellom oss, har Trogneux fortalt avisen Paris Match.

GIFT i 10 ÅR: Emmanuel Macron (39) og Brigitte Trogneux (64) giftet seg i 2007. Det er ukjent hvor lenge de har vært i et forhold, men de møttes allerede i 1993. Foto: Scanpix

Fakta: Emmanuel Macron

* Født 1977 i Amiens i Nord-Frankrike. * Gift med sin 24 år eldre tidligere fransklærer Brigitte Trogneux * Studerte filosofi ved Paris Nanterre-universitetet samtidig med studier i statsvitenskap ved Sciences Po. Studerte senere offentlig administrasjon ved eliteuniversitetet École nationale d'administration (ENA). * Jobbet som finansinspektør i det franske finansdepartementet før han fikk jobb i investeringsbanken Rothschild. * Fra 2012 til 2014 økonomisk rådgiver for president Francios Hollande. * Ble høsten 2014 utnevnt til økonomi- og industriminister. Fikk gjennomført den omstridte " Macron-loven". * Hoppet av i 2016 og startet den lyseblå bevegelsen En marche! (Fremad!) * Vil kutte i offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene med kutt i bl.a. sykepenger og dagpenger. Vil samtidig investere 50 milliarder euro til programmer for arbeidsløse franskmenn og klima- og miljøprosjekter. * Ønsker et tettere samarbeid i EU. Kilde: NTB





Før han som 17-åring reiste fra hjemstedet for å ta siste året på videregående i Paris, skal han ha sagt «uansett hva du gjør, så kommer jeg til å gifte meg med deg» til Trogneux. Hun skal da ha svart at hun ikke kunne love ham noe, ifølge journalist Anne Fuldas bok «Emmanuel Macron - En perfekt ung mann».

Skilte seg og flyttet til Macron

De holdt kontakten under hans tid i Paris, og telefonsamtalene skal ha blitt lange og mange.

- Litt etter litt klarte han å fjerne motstanden min på en ubeskrivelig, tålmodig måte, har Trogneux fortalt i et TV-intervju.

Fakta: Veien videre for kandidatene:

* Emmanuel Macron og Marine Le Pen gikk videre fra første runde i presidentvalget i Frankrike, der til sammen 11 kandidater stilte. * 7. mai holdes andre runde i presidentvalget. Den av de to gjenværende kandidatene som får flest stemmer, blir Frankrikes neste president. * 17. mai blir den nye presidenten innsatt i en storslott seremoni. * 11. og 18. juni er det valg på ny nasjonalforsamling i Frankrike. Presidenten må sikre seg støtte i nasjonalforsamlingen for å kunne regjere effektivt. (Kilde: AFP)

Hun skilte seg etter hvert fra sin daværende mann, og tok en lærerjobb i Paris for å leve med Macron.

Ifølge boka «Emanuelle Macorn: En perfekt ung mann», skrevet av journalisten Anne Fulda, godtok Macrons foreldre ganske kjapt forholdet, etter først å ha vært skeptiske.

I 2007 giftet paret seg. I talen sin skal Macron ha takket konas barn for å ha godtatt ham, ifølge New York Times.

- Vi er ikke et normalt par, selv om jeg ikke liker det adjektivet. Men vi er et par som eksisterer.

- Vår hemmelighet

Nøyaktig når de to ble et par på ordentlig, er ikke kjent.

- Ingen vil noen gang få vite når vår historie ble en kjærlighetshistorie. Det tilhører oss. Og det er vår hemmelighet, har Trogneux sagt om forholdet.

Tidligere denne måneden skal presidentkandidaten ha fortalt TV-kanalen BMFTV at de tidlig selv valgte å ikke få barn sammen.

- Det var et valg jeg måtte ta tidlig på grunn av aldersforskjellen, sa han. Han la også til at egne biologiske barn ikke var så viktig, og at han satte stor pris på barnebarna til sin kone.

VANT: Søndag vant Emmanuel Macron første runde i presidentvalget i Frankrike. Her sammen med kona Brigitte. Foto: Scanpix

Han er i dag stebestefar til sju, og blir ofte sett sammen med dem.

Det har versert rykter om at Macron skal være homofil og at han skal ha hatt utenomekteskapelige romanser med menn, men dette har han selv benektet.

- Jeg er hva jeg er. Jeg har aldri hatt noe å skjule, sa han til Bloomberg i februar.

Fakta: Emmanuel Macron merkesaker

* Sikre alle, også selvstendig næringsdrivende, rett til arbeidsløshetstrygd. * Styrke EU, blant annet ved å holde demokratiske kongresser i samtlige medlemsland som skal drøfte en reform av unionen. * Gi eurosonen et eget parlament, finansminister og budsjett. * Gi skattefordeler som skal få flere sosialt utsatte inn i arbeidsmarkedet. * Innføre en måneds verneplikt for alle unge mellom 18 og 21 år. * Gi virksomheter større frihet til å forhandle med de ansatte om arbeidstid. Kilde: Ritzau, AFP

- Jeg skylder henne mye

Han har også vist seg å takle spørsmålene og vitsene om aldersforskjellen mellom ham og kona.

- Vi er ikke den tradisjonelle familien, og det er unektelig en realitet. Men det er ikke noe mindre kjærlighet i vår familie av den grunn, har han uttalt.

Tradisjonelt har Frankrikes førstedame hatt en tilbaketrukken rolle. Men kommer Macron til makten, har han planer om å gi kona en rolle i sin egen administrasjon.

- Hvis jeg blir valgt. Nei, unnskyld, når vi blir valgt, så kommer hun til å være der med en rolle og en plass. Jeg skylder henne mye. Hun har hjulpet meg å bli den jeg er, sa han til Bloomberg i mars.

Yngre enn hennes eldste barn

Brigitte Trogneuxs eldste barn, sønnen Sebastian, ble født i 1975, og er altså to år eldre enn Macron.

Hennes yngste barn, datteren Tiphaine (30), er advokat og jobber nå med Macrons valgkampskampanje. Hun skal ha omtalt stefaren som en eksepsjonell personlighet og en intelligent mann.

64-åringen kommer fra en velkjent familie i Nord-Frankrike. Familien står bak et stort sjokolademerke. I dag er det fetteren hennes som driver millionbedriften. Ironisk nok heter det mest populære produktet deres Macrons d´Amiens.

MED DØTRENE: Brigitte Trogneux har en stor rolle i mannens valgkampskampanje. Her sammen med døtrene Laurence Auziere-Jourdan (til venstre) and Tiphaine Auziere. Sistnevnte er advokat og jobber også med stefarens kampanje. Foto: Alfonso Jimenez/REX/Shutterstock





- Blir en demokratisk revolusjon

Hvis han vinner valget i mai, har Macron sagt at han vil være et alternativ til «de samme mennene med de samme ideene», som har drevet Frankrike i tiår.

39-åringen, som bare har to års fartstid som politiker, stiller som uavhengig kandidat for sitt eget parti En Marche.

- Det kommer til å bli en demokratisk revolusjon som vil gjenoppbygge Frankrikes optimisme og selvsikkerhet.

Han beskriver seg selv som «verken høyre eller venstre».

STOR ALDERSFORSKJELL: Emmanuel Macron, mannen som mange tror bli Frankrikes neste president, møtte kona Brigitte Trogneux da han var 15 og hun 39. Hun var drama- og litteraturlæreren hans. Da Macron var 17 år gammel sa han til henne at han ville gifte seg med henne. Foto: Scanpix





Solberg tror Macron blir president

Statsminister Erna Solberg (H) tror Emmanuel Macron blir ny fransk president, ikke uten utfordringer.

Hun sammenligner situasjonen med da Jacques Chirac møtte ytre høyre-kandidaten Jean-Marie Le Pen, far til dagens Front National-leder Marine Le Pen, til andre valgomgang. Det skjedde i 2002, og Chirac vant med god marin.

– Jeg tror det er stor sannsynlighet for at Macron blir president. Men det blir utfordrende uten et parti og et egentlig program, sier Solberg til NTB.

Solberg påpeker at de etablerte partiene, det konservative Republikanerne og Sosialistpartiet, begge har lidd betydelig nederlag i valget og må gå i seg selv.

– Du kan si det er et snev av populisme rundt Macron, men det er jo en sentrumspopulisme. Populismen er alltid «anti-establishment», og «establishmentet» får ta opp til vurdering at de har skapt rom for det, sier Solberg.

Emmanuel Macron og Brigitte Trogneux da de skjønte at seieren i første runde var et faktum.

