Franske forskere mener de har funnet en årsak til dysleksi

Et matchende mønster av reseptorceller kan forvirre hjernen hos dyslektikere, mener forskerne.

Franske forskere har funnet en mulig årsak til dysleksi, nemlig små reseptorceller i matchende mønster på hvert øye.

Forskerne har studert øynene til 30 dyslektikere og 30 ikke-dyslektikere, så studien er relativt liten, men omtalt av en rekke internasjonale medier, som BBC, The Telegraph og The Independent.

Rundt 700 millioner mennesker, cirka hver tiende person, har dysleksi. Studien er publisert i Proceedings of the Royal Society B.

Matchende mønster



Forskerne har funnet forskjeller i mønsteret på reseptorcellene, som ligger i midten av øyet.

Hos ikke-dyslektikerne matchet ikke mønsteret. I stedet var mønsteret rundt på det ene øyet og avlangt eller ujevnt formet på det andre, noe som gjorde det runde mer dominant.

Hos dyslektikerne var mønsteret derimot rundt og matchende. Det fører til at ingen av øynene blir dominante,og forskerne tror dette kan forvirre hjernen ved å produsere speilbilder. Det er vanlig hos dysleksikere å blande bokstaver som er speilvendte, som for eksempel «b» og «d».

- Hos dyslektiker er øynene likeverdige, og hjernen deres må derfor gradvis stole på de to litt ulike versjonene av etvert visuelt inntrykk, sier forskerne bak studien, Guy Ropars og Albert le Floch.

- Ikke bare én årsak



John Stein, dysleksiekspert og professor i nevrovitenskap ved Universitetet i Oxford, sier til BBC at det å ha et dominant mønster i ene øyet gir en bedre kobling mellom to sider av hjernen, og derfor klarere syn.

Stein beskriver studien som «veldig interessant», hovedsaklig fordi den legger vekt på viktigheten av å ha et øye som dominerer når man leser. Han påpeker samtidig at forskningen ikke gir noen indikasjon på hvorfor enkelte mennesker har et matchende mønster, og at det ikke bare finnes én årsak bak dysleksi.

