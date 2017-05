FRI-leder om Nina Karin Monsens kronikk: - Dette er gjennomført oppgulp

ANNONSE

«Det er en myte at det er to seksuelle virkeligheter,» skriver Nina Karin Monsen, filosof og forfatter, i Aftenposten 4. mai.

Monsen skriver at det å hevde at heteroseksualitet og homoseksualitet er likeverdig, «er som å hevde at onani og fullbyrdet samleie er likeverdig». Hun fortsetter:

«Heteroseksualitet er medfødt. Den er ikke lært. Homonormativitet må læres, den er mote og retorikk. Homoseksualitet, gjensidig onani, er ingen egen form for seksualitet.»

- Samme oppgulpet hver gang



Kronikken har skapt debatt, og mange retter kritikk mot Monsens uttalelser.

«Slike ord sprer hat i en verden som sårt trenger kjærlighet, og for å være ærlig så fatter jeg ikke debatten. Er det noe man må diskutere? Holder det ikke bare å føle?» skriver student Karlay Lesley Jaeger i Bergens Tidende, som forteller at hun ble kvalm av å lese Monens kronikk.

«Nina Karin Monsen spreiar berre drit med sine utbrot om homofile. Oppgulpet har ho også vunne Fritt Ord sin pris for,» skriver barneskolelærer Isabel Grindheim i Aftenposten.

FRI-leder Ingvild Endestad skjønner godt at mange reagerer på Monsens uttalelser.

- Nina Karin Monsen kommer med det samme oppgulpet hver eneste gang. Det er ikke noe nytt, og det bidrar ikke positivt til samfunnsdebatten. Det som er skummelt er at hun har vunnet en Fritt Ord-pris for lignende ytringer, noe som dessverre er med på å legitimere uttalelsene, sier Endestad.

KRITISERT: Nina Karin Monsens kronikk i Aftenposten får kritikk fra ledere i FRI og Skeiv Ungdom. Her er Monsen etter hun fikk overrakt Fritt Ord-prisen for 2009.

Monsen fikk Fritt-Ord prisen i 2009, etter å ha kritisert den nye ekteskapsloven og assistert befruktning. Det skapte reaksjoner, og resulterte i en demonstrasjon, hvor homoaktivist Kim Friele holdt tale.

- Finnes folk som deler hennes tankegods



At Monsen blant annet skriver at homonormaktivitet må læres og sammenligner homoseksualitet med gjensidig onani, ser Endestad ingen vits i å kommentere.

- Det blir helt uinteressant å kommentere enkeltelementer av Nina Karin Monsens kronikk fordi den er gjennomført oppgulp. Men dessverre er det ikke slik at Monsen opererer i et vakuum, det finnes folk som deler hennes tankegods. Så vi skal være på vakt når det kommer til å slippe grumset hennes fritt og tenke at det er ufarlig.

- Hva kan konsekvensen av Monsens uttalelser være?

- Hun snakker om homofile, bifile og transpersoner som om de har mindre verdi enn andre mennesker, noe som kan resultere i økt grad av hat mot disse gruppene. Hennes retorikk ligner annen hatefull retorikk mot minoritetsgrupper i samfunnet, og de ser vi dessverre en fremvekst av nå, sier Endestad, og fortsetter:

- I tillegg så skrives dette i en kontekst hvor homofile jaktes på i Tsjetsjenia og hvor nynazister i Fredrikstad ønsker å demonstrere mot homofile. Dette påvirker ikke bare hva man som homofil eller transperson tenker om seg selv, men også den generelle trygghetsfølelsen. Så hvor enn usammenhengende og fjerne Monsens uttalelser er, så deles de dessverre av flere.

Skeiv ungdom: - Helt grusomt



Påtroppende leder i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, beskriver Monens kronikk som usaklig og ufin.

- Skeiv Ungdom tar avstand fra Monsens språkbruk og virkelighetsforståelse, og, ikke minst, hennes tolkning av forskningen hun referer til. Jeg forstår ikke helt poenget med kronikken, det fremstår bare som et forsøk på å krenke de gruppene vi representerer, sier Øvrum til Nettavisen.

Øvrum reagerer spesielt på at Monsen referer til transseksuelle og biseksuelle som «tragiske skjebner».

LEDER i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, beskriver Monsens kronikk som ufin og usaklig.

- Jeg reagerer sterkt på forskningen hun henviser til som indikerer at transpersoner har høyere forekomst av psykiske problemer. Dette er veldokumentert, men årsaken til den økte forekomsten er jo blant annet samfunnets stigmatisering av disse gruppene, noe Monsen selv er med på å forsterke i denne kronikken, sier Øvrum, og fortsetter:

- Å definere noen som tragiske skjebner, er sterkt kritikkverdig, om ikke helt grusomt. Hun viser til en manglende forståelse av samfunnet vi lever i, og jeg vil definere mye av dette som hatprat. Det er nedsettende og diskriminerende, og hun fratar folk anerkjennelse om at deres liv er legitimt.

- Det må jeg bare le av



«Kvifor Nina Karin Monsen meiner så mykje om sex mellom to av same kjønn, veit ikkje eg – men det å samanlikne det med onani må eg berre le av. Dersom dama ikkje klarar å forstå at sex kan vere nært og fint (og mykje anna) sjølv om ein ikkje nødvendigvis har både penis og vagina, trur eg ho må ta seg eit kurs,» skriver barneskolelærer Isabel Grindheim i sin kronikk i Aftenposten.

Øvrum reagerer også på måten Monsen sammenligner onani og fullbyrdet samleie på.



- Det er påfallende hvor opptatt hun er av seksuell praksis. Hva folk liker å gjøre for å ha en god seksuell opplevelse, det er deres sak. Jeg forstår ikke hvordan dette skal tilføre samfunnsdebatten på en positiv måte, og hvorfor hun har behov for å avgjøre hvilke seksuelle praksiser som er mer verdige enn andre.

