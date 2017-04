Friends-stjernen banket opp Justin Trudeau som barn. Publikum elsker svaret til statsministeren

ANNONSE

- Han var forferdelig god i sport, og jeg var sjalu, medga Matthew Perry i intervjuet med Jimmy Kimmel.

Gikk på samme skole



Canadiske Matthew Perry er aller mest kjent for sin mangeårige rolle som Chandler i «Friends». 47-åringen, som gikk på samme skole som Canadas nåværende statsminister, Justin Trudeau, sier han og hans kamerat gikk på Trudeau da sistnevnte var åtte år gammel og de to andre 10.

- Kameraten min, Chris Murray, som også gikk i femte klasse, minte meg på at vi faktisk banket opp Justin Trudeau, fortalte han Kimmel.

- Var en dum unge



Perry innrømmer at han ikke var helt den store slåsskjempen og at de med vilje gikk på en som var yngre. Justin Trudeaus far, Pierre, var på den tiden det samme som sønnen er nå, nemlig statsminister i Canada.

- Jeg sier ikke dette for å skryte. Det er helt forferdelig. Jeg var en dum unge. Jeg tror ikke engang at jeg hadde lyst til å slåss med ham. Jeg tror faktisk at jeg på et tidspunkt forsøkte å gjøre det til lekeslåssing, fortalte Perry.

Matthew Perrys historie lekket som en sil helt inn i de innerste statsministergemakker i Canada. Og Justin Trudeau svarer dette:

- Hva med en omkamp, Matthew Perry?

Justin Trudeau er en svært populær mann i Canada, og det samme er Matthew Perry. Nå elsker publikum «ordkrigen» dem imellom, selv om ikke alle synes historien til Perry var så morsom.

Selv sier han humoristisk dette:

- Han ville vel vise at han var bedre enn oss, og ble statsminister, sier Perry med humor.

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry? — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 1, 2017

@JustinTrudeau I think I will pass at your request for a rematch kind sir (given that you currently have an army at your disposal) — matthew perry (@MatthewPerry) April 2, 2017