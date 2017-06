Frode Thuen om juridisk abort:  - For barn er det ikke godt å vite at far aktivt har valgt deg bort

ANNONSE

Professor og psykolog Frode Thuen er meget skeptisk til at menn skal kunne fraskrive seg ansvaret for barn.

- Både fra et likestillingsperspektiv og med tanke på barnets beste, er juridisk abort som å skru utviklingen tilbake, sier psykolog og professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen, Frode Thuen, til Nettavisen.

- Kan ikke legge opp et lovverk etter om menn blir lurt



Thuen har lest det engasjerende og mye diskuterte blogginnlegget til den danske debattanten og jusstudenten Majbritt Nielsen på Nettavisen, og mener at dersom menn er redd for at kvinnen de har sex med kan bli gravid, så må de sørge for beskyttelse.

- Det viktige er å likestille foreldre i foreldreskapet. En juridisk abort er, slik jeg ser det, å skru denne utviklingen tilbake, sier Frode Thuen.

- Det er selvsagt ubehagelig og kjipt dersom menn blir lurt av en kvinne som sier hun går på pillen, men ikke gjør det. Eller at kondomet sprekker under samleie. Man kan uansett ikke legge opp et lovverk på grunnlag av dette. Man er selv ansvarlig for sine handlinger. Er man redd for en eventuell graviditet, må man også ta ansvaret for de handlingene man gjør.

- Heller legges til rette for å ha begge foreldre i livet sitt



En juridisk abort betyr at menn som ikke ønsker å bli fedre, rettslig skal kunne fraskrive seg farskap og plikt til å forsørge barnet økonomisk.

- Jeg er meget skeptisk til en hypotese hvor fedre skal kunne fraskrive seg farskapet. For det første er det mange sider ved dette som kan være vanskelige, dessuten bør det heller legges til rette for at barnet skal få ha begge foreldrene i livet sitt.

Thuen sikter til forslaget om endring i barneloven, som har til hensikt å likestille foreldreskapet i større grad enn tidligere.

Regjeringen foreslår å endre barneloven slik at delt bosted framheves ved samlivsbrudd.

- Vi ser at samfunnsutviklingen heller mot å likestille fedre i foreldreskapet, og en juridisk abort, er etter min mening, å gå i stikk motsatt retning. Da blir det jo lettere for far å unngå å ha kontakt. Dagens lov og forslaget om endring av barneloven, bidrar til at fedre kan få ha en aktiv rolle i barnas oppvekst.

- Opptatt av sitt biologiske opphav



- Hva vil et vedtak om juridisk abort kunne gjøre med et barn?

- Barn trenger å ha kontakt med begge foreldrene sine, selv om de ikke bor sammen. Det er ikke et godt utgangspunkt å få vite at far aktivt har valgt deg bort, og de fleste barn er opptatt av sitt biologiske opphav.

Hensynet til barnets beste bør på alle måter komme først, mener Thuen.

- Det viktigste er å legge best mulig til rette for barna og barn trenger et nært forhold til begge sine foreldre. At menn skal fritas, fordi de ikke vil ta konsekvensene og stå i det, setter kun utviklingen tilbake, mener han.

