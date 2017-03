Frp-statsråd om MGP-finalen: - Sitter her med ungene, og vi er like sjokkerte alle sammen

Lørdag kveld stakk duoen Jowst av med seieren i Melodi Grand Prix, og får æren av å representere Norge i Eurovision-finalen i Kiev i Ukraina i midten av mai.

Fire av de ti låtene i lørdagens sending ble stemt frem til gullfinalen av en europeisk jury, der Jowst - bestående av Joakim With Steen og Aleksander Walmann - danket ut Ulrikke, Elin & the Woods og Ammunition. Jowst var også favoritten blant den ti land store europeiske juryen.

Men det er ikke alle som er like imponert over kvaliteten som ble vist i Oslo Spektrum lørdag kveld.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er en av dem som klager over sendingen.

«Sitter her med ungene, og vi er like sjokkerte alle sammen... Hva skjer med NRK og MGP??? Ikke bra barne-TV engang....» skrev statsråden på Facebook underveis i sendingen på lørdag.

Posten har fått over 200 «likes» og godt over 60 kommentarer, stort sett fra folk som er enig med statsråden.

Også på showets offisielle Facebook-side må NRK tåle kritikk for årets MGP-produksjon. I posten der Jowst gratuleres som vinnere av konkurransen, legger flere av seerne igjen irriterte beskjeder.

«Ærlig talt NRK - dere har servert oss tidenes dårligste MGP-finale!» skriver én seer.

«Dette må vel være tidenes lavmål av en MGP-produksjon», skriver en annen.

«Hvilket elendig tv-program! Musikken var middels, resten elendig! Hvor var spenningen? Hvor var showet? Hvor var engasjementet? Hvorfor gjemme avstemningen?» spør en tredje kritiker.

Flere andre påpeker imidlertid at Melodi Grand Prix er «verdens beste program å hate», og skriver at de likte finalen.

KRITISK: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er ikke imponert over årets MGP-sending.

I tråden der ivrige Eurovision-fans over hele verden rangerer sin favoritter, er det norske bidraget sjeldent blant de høyeste på lista i timene etter Jowst-seieren i Oslo Spektrum.

I stedet peker land som Island, Belgia og Finland seg ut med høye poengsummer fra store deler av MGP-fansen.

Se både positive og negative Twitter-reaksjoner etter MGP her:

Europa vil virkelig ikke at vi skal vinne. #mgp

#NRKMGP Sorry Karlsen, MGP, totalt skivebom, som et show fra 80 tallet! Dyster scenografi som et finsk TV-teater! NRK kan bedre.