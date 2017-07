Gaute Grøtta Grav kobles til Cathrine Montero Moen

Det skriver Se og Hør.

For en uke siden ble det kjent at «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav og TV-profil og veterinær Silje Hvarnes hadde gått hver til sitt. De to hadde da vært sammen i ni år.

Bare en uke etter bruddet ble kjent, kobles programlederen til tidligere Robinson-deltaker Cathrine Montero Moen (27). Det er Se og Hør som melder at de to skal ha funnet tonen.

Flere kilder forteller uavhengig av hverandre at det skal være brennhett mellom Gaute og Moen, som jobbet som koordinator for TV2 under innspillingen av «Farmen» i fjor, skriver Seher.no.

Moen deltok i Robinsonekspedisjonen i 2011, og ble av Side2s lesere kåret til «Norges mest sexy realitybabe.

- Jeg ble sjokkert da jeg så at jeg var nominert blant de mest sexy realityjentene. Jeg hadde ingen anelse at jeg var blitt plukket ut, sa halvt chilenske Moen til Side2.

På sin egen Instagram-konto skriver Moen at hun er castingansvarlig i Ariel Film, og at hun i tillegg er programleder. I sommer har hun vært å se i «Skattejakten. Live».

Slik ser hun ut nå:

Vi kaster loss og hiver oss på "In the same boat" med Børje Møster i front for å rydde søppel i Lofoten og Vesterålen👊🏻🌊 #reddhavet Et innlegg delt av Cathrine Montero Moen (@cathrinemontero) lørdag 15. Juli. 2017 PDT

Frogner outfiten skal fortsette eventyret i morra😃FINALLY⛵️ #sjøliv #skattejaktenlive #regattaofnorway Et innlegg delt av Cathrine Montero Moen (@cathrinemontero) tirsdag 25. April. 2017 PDT

Gaute har i sommer arbeidet med innspillingene av «Farmen kjendis» sesong 2. Han har vært å se som programleder for programmet, og dets kjendisversjon, siden 2004.

Han deltok selv i prorammet i 2001, og stakk også av med seieren.

38-åringen har også vært programleder for en rekke andre program i løpet av de siste årene, deriblant Sommer i dyreparken, Gullruten (2005), Frøken Norge (2006) og Hundeskolen.

