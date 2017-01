ANNONSE

George Michael døde 1. juledag i fjor.

Han ble funnet av kjæresten, Faiz Farwad, i sitt eget feriehjem på morgenen da kjæresten kom for å hente ham til et juleselskap.

- Tror han tok overdose



Dødsårsaken ble ikke umiddelbart kjent. Ifølge The Guardian forelå det ikke noe mistenkelig ved dødsfallet.

Nå har George Michaels fetter Andros Georgiou gått ut og sagt at han tror fetteren døde av en tilfeldig overdose. Rettsmedisinsk institutt har tatt utvidede prøver etter at første obduksjonsrapport ikke avslørte dødsårsaken.

Georgiou turnerte med fetteren i mange år, og sier at artisten hadde vendt tilbake til «hardere stoffer» mot slutten av livet sitt, skriver The Independent.



Andros Georgiou insisterer imidlertid at George Michaels død var en ulykke.

Vil unngå spekulasjoner



Det er i et intervju med BBC at Andros Georgiou omtaler George Michaels problemer med narkotika. For flere år siden innrømmet George Michael at han hadde forsøkt crack, og det skal være dette - og ikke heroin - som han nå hadde begynt med igjen.

Georgious, en tidligere plateprodusent, sier han håper at neste rapport vil gi både familien og fansen svar på hva George Michael døde av for å unngå videre spekulasjoner.

