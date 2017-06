Girls-stjernen hyllet seg selv med nakent bilde

ANNONSE

Lena Dunham avsluttet «Girls» med bravur dette året. Samtidig ble det klart at hun var hardt angrepet av endometriose.

Sykdommen setter seg i vevet i livmoren og forårsaker store blødninger og store smerter. Den kan også føre til at kvinnen har problemer med å få barn.

«Girls» ble den store TV-serien for kvinner der Dunham selv bevisst viste seg naken med sine ekstra kilo. Etter «Girls» dukket hun opp på Met Gala i en langt slankere versjon. Noe som til dels viste seg å skyldes sykdommen.

Nå har hun lagt ut et nakent bilde av seg selv på Instagram der hun forteller om sin reise.

- I mange år likte jeg min egen kropp, men jeg trodde ikke andre likte den. Jeg trodde dens hovedjobb var å være noe andre kunne le av. Jeg opptrådte med fornærmelsen så ingen andre kunne fornærme meg. Jeg angrer ikke på noe av det, det var kunst og det var min sannhet da. Men nå som 31-åring, etter å ha ført til helvete og tilbake med helsa og andres oppfatninger av min fysikk, så er jeg dypt komfortabel med denne pæreformede kroppen..., skriver hun.

Dunham, som også skriver nyhetsbrevet Lenny til kvinner, skulle reist på turné med både Lenny og boken sin etter at «Girls» var slutt, men ble isteden lagt inn på sykehus for endometriosen og operert to ganger.

- Lenny handler om å gi 100 prosent av meg selv, og på det tidspunktet kunne jeg ikke det, har Dunham sagt.