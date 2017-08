Gjerrigknarken:  - Er det ikke flott når Coop virkelig kjører ned prisene?

- Det kan umulig oppfattes som positivt å bruke ordet «tilbud», sier «Gjerrigknark», Rune Nikolaisen.

På Facebook-siden Gjerrigknark.com har mannen bak, Rune Nikolaisen, postet et bilde av Toro Lasagne med førpris 33,90 kroner og tilbudspris 33,50 kroner.

Differansen er på 40 øre.

- Altså, jeg skjønner at det ikke er bevisst fra Coop sin side, dette. Det er vel et resultat av et surrealistisk prissystem. Men det er jo ganske teit, sier han til Nettavisen.

Rune Nikolaisen er kjent for mange som Gjerrigknarken, og på Facebook har han siden Gjerrigknark.com. En side som tilbyr oversikt over sparetips, tilbud og tjenester på Internett.

Denne gangen er det dog ikke mye å spare for forbrukerne.

Hans aller nyeste Facebook-post viser også et annet eksempel på Coop sine tilbud. Saften ZeroOh og COOP RBK-brød brød er begge satt ned med ti øre.

«Tror du Coop - litt ditt, lokker til seg mange kunder med 10-ørestilbudene sine?», har han allerede mottatt enda flere tips fra ivrige forbrukere.

10-øres tilbud på saft og brød.

Han forteller at han daglig får tips.

- Særlig når jeg legger ut bilder som dette selv. Da kommer det ofte mange gode og lignende tips.

Også under bildet av Toro Lasagne, har det kommet en rekke lignende eksempler på «tilbud» fra Obs og Coop. Produkter som er satt ned bare noen øre.

Hele 40 øre å spare her.

Som for eksempel Coop Solbærsirup med pris på 31,90 kroner og med tilbudspris: 31,80 kroner.

- Ville kanskje ikke brukt ordet «tilbud»



Rune Nikolaisen syns prissystemet til Coop er misvisende og teit.

- Man tror kanskje ikke folk er så bevisste når de handler, men mange legger merke til mye, sier han.

Han mener ordet tilbud på alle måter er misvisende.

- Jeg tror kanskje ikke jeg ville brukt ordet tilbud, når en vare er satt ned med ti øre. Det kan jo umulig oppfattes som positivt.

Han mener butikkjeden bør bli litt smidigere i kommunikasjonen i fremtiden.

- Slik det er nå er det jo de som burde bli kalt gjerrigknarken, humrer han.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop skjønner på sin side godt at Rune Nikolaisen gjør narr av de såkalte tilbudene i butikkhyllene i Coop-butikkene.

Harald Kristiansen sier at det jobbes med å forbedre de tekniske løsningene i Coop-butikkene.

- Han har jo helt rett. Dette er ikke tilbud! Det som skjer er at hver gang vi gjør prisjusteringer, så skrives det ut som tilbud.

Coop justerer mellom 400 og 500 priser ukentlig.

- Det eneste jeg kan si er at vi jobber med å forbedre våre tekniske løsninger, og er lei meg dersom kunder føler de blir villedet, beklager han til Nettavisen.

