Gnistrende Kristoffer Joner utfordrer det siste tabu

Hjertestart - Norge 2016

Regi: Arild Andersen

Med Kristoffer Joner, Kristoffer Bech, Ellen Dorrit Petersen, Marlon Moreno

Aldersgrense: 9 år

Husket du å kjøpe barnesete? Denne enkle setningen skal forfølge Kjetil (Kristoffer Joner) etter at kona dør i en bilulykke når hun nettopp skal ordne opp i ting som han ikke har tatt tak i.

Som å kjøpe barnesete. Som å gjøre en innsats for å bli kjent med sin seks år gamle adoptivsønn Daniel (Kristoffer Bech).

Fraværende på hjemmebane



Kjetil elsker sin kone høyt. Men utstrakt turnusarbeid i Nordsjøen har ført til at han har overlatt hjemmebanen til henne. Jeg vil tro at akkurat det er en velkjent situasjon for mange foreldre, om man bare kjenner etter litt.

Selv om «Hjertestart» er en historie på grensen til det ekstreme, så inneholder filmen mange temaer som de som er foreldre får midt i fleisen.

Lammet av sorg over konas død, klarer ikke Kjetil å håndtere Daniel. Gutten, som kom til Norge som treåring, sliter selv.

Kjetil blir desperat. Det går bare ikke an ikke å elske et barn, men han vil ikke ha ham der. Så han tar ham med tilbake til Colombia.

KRISTOFFER BECH er et lite dramatisk funn i rollen som Daniel.

Konstant avvisning



Opptakten til «Hjertestart» er noe av det såreste jeg har sett på norsk film på lang tid. Mulig er dette en historie som i stor grad treffer foreldre, men jeg tror ikke den bare gjør det.

Når Daniel forsøker på sin seksårings vis å være snill med en far han ikke vet hvor han skal plassere, for deretter kontant å bli avvist, er det en situasjon vi alle kan føle på.

STOR STJERNE: Marlon Moreno fra Colombia er en stor stjerne i sitt hjemland. Som taxisjåføren i «Hjertestart» har han egne interesser, samtidig som han har et stort hjerte.

Kristoffer Joner spiller en mann som mister alle sine holdepunkter, og som er smertelig klar over at sønnen burde ha vært ett å holde i. Det gjør ham slem, stygg, atal, ekkel og veldig, veldig forståelig. For en jævel av en far. Så ekstremt ubehagelig det er som tilskuer faktisk å forstå ham, å kjenne seg bittelittegrann igjen og bli så sint.

Strekker troverdigheten



For mange vil nok ferden tilbake til Colombia for å se om han ikke kan kvitte seg med sønnen fortone seg som et scenario som strekker troverdigheten en smule. Men undertegnede kjøper det, og da blir dette en knallsterk reise der en stødig regissør Arild Andersen (som ga oss «Kompani Orheim») demper sentimentaliteten i alle ledd. Kristoffer Joners oppvåkning fra sin sorg, skjer så gradvis at fiolingnikkingen uteblir.

LILLE DANIEL protesterer mot at han ikke er ønsket i «Hjertestart».

Filmens manglende klimpring på melodramaet er også en av historiens sterkeste sider. Andersen utfordrer ikke bare vårt bilde av Bogota og et barnehjem, men også bildet av oss selv – den noe frelsesorienterte nordmannen som åpner sine armer for verdens barn – når det passer oss.

Fornuftens stemme



Marlon Moreno som barnehjemmets taxisjåfør er en fornuftens stemme i det hele, men heller ikke han, eller hans familie, fremstår som uskyldsrene. De fremstår imidlertid som veldig menneskelige.

«Hjertestart» er et råsterkt drama som ikke tilbyr de lettvinte løsninger. Kristoffer Joner og Kristoffer Bech samspill går rett i sikringsboksen. Det spraker og gnistrer i all sin vonde prakt.

Når vendingen kommer, er den såpass skjør at vi ikke helt vet om den er virkelig, men den gjør likevel at vi trekker et visst lettelsens sukk på fornuftens vegne.

