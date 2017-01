God, men gammeldags konspirasjonsthriller

ANNONSE

Kings Bay

Norge 2016

Regi: Stig Svendsen

Med: Kari Bremnes, André Sørum, Kim Sørensen, Maria Boch, Jørgen Langhelle, Erik Hivju, Anders Wang

Aldersgrense: 9 år



De fleste vel nok kjenne til den historiske Kings Bay-ulykken ved navn, uten nødvendigvis å kunne redegjøre særlig detaljert om hva som skjedde. Angivelig skal man da heller aldri ha funnet årsaken til eksplosjonen i gruven på Svalbard i 1962, som førte til at 21 arbeidere mistet livet.

Dette er utgangspunktet for den norske spillefilmen ”Kings Bay”, som i motsetning til hva man kanskje kunne anta, utspiller seg i vår tid, og som dikter relativt friskt videre om hva som kunne ha ligget bak den faktiske hendelsen.

Ingen ulykke?

Artist og skuespillerdebutant Kari Bremnes spiller Nordlys-journalisten Harriet Hansen, som mottar en pakke med gamle lydbåndopptak av et møte mellom russiske og norske tjenestemenn fra før ulykken inntraff – og med det settes på sporet av at det muligens ikke var en ulykke i det hele tatt.



”Kings Bay” er en klassisk konspirasjonsthriller av typen man ikke har laget så mange av her hjemme – selv om ”Orions belte” naturligvis står fram som et godt eksempel, som dessuten skapte en ørliten bølge av mer eller mindre politiske norske thrillere tilbake på åttitallet. Og man skal heller ikke glemme Erik Skjoldbjærgs ”Pionér” fra 2013, som også er en film det er naturlig å sammenligne denne med.

Kari Bremnes har hovedrollen i Kings Bay.

Klassiske elementer

Det sjangermessige slektskapet til sytti- og åttitallet er dog ikke grunnen til at ”Kings Bay” tidvis kan framstå som noe gammeldags, da dette blant annet skyldes måten den presenterer litt for mye informasjon gjennom lite troverdig dialog. I tillegg kan det virke som regissør Stig Svendsen (som tidligere har laget barnefilmen ”Radiopiratene” og den amerikanske thrilleren ”Elevator”) har ønsket å inkludere samtlige av sjangerens mest velkjente ingredienser, som hemmelige møter i parkeringshus, endevendte leiligheter etter mystiske innbrudd, avlyttede telefoner og skjulte mikrofoner – samt de nevnte pakkene fra anonyme kilder.



Men replikkene blir heldigvis mer overbevisende etter hvert, og det skal også medgis at flere av disse klassiske elementene bidrar til at ”Kings Bay” oppleves som en nokså velfungerende konspirasjonsthriller av den gamle og gode sorten.

Tromsø som kledelig bakteppe

Også i sitt filmatiske uttrykk er ”Kings Bay” litt traust, men den skal berømmes for bruken av Tromsø som bakteppe, med byens kombinasjon av urbanitet og påtakelige nærhet til de omstridte nordområdene.



Og selv om vi i pressen lett kan peke på uriktigheter i framstillingen av vår egen yrkesgruppe, er det like fullt gledelig å se en film som setter sin dramaturgiske lit til den etter hvert sterkt truede gravejournalisten. Kari Bremnes er et utmerket valg til denne hovedrollen, som hun bærer med tyngde og troverdighet, og forhåpentlig vil både hun og hennes yngre makker André Sørum (”Hotell Cæsar”, ”Unge lovende”) bli å se i flere filmer framover.



Slutten skal naturligvis ikke røpes her, men det er litt skuffende at en stor porsjon oppklaring serveres i en og samme samtale – eller snarere enetale, framfor å la journalistduoen grave fram mer på egen hånd. Men med sin siste, sjangertro vri, klarer ”Kings Bay” likevel å bekrefte helhetsinntrykket av en severdig og spennende, om enn noe ujevn konspirasjonsthriller.