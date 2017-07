Gresk Game of Thrones-teaser avslører nye detaljer

Premieredatoen nærmer seg. Grekerne får servert eksklusive bilder.

HBO har gjennom de siste månedene sluppet smakebiter fra den kommende Game of Thrones-sesongen. Fredag fikk grekerne se nye bilder som tidligere ikke er vist. Du får høre mer av Jons tale fra den siste traileren, se Daenerys gå inn til Dragonstone og et nytt bilde av Tyrion foran dronningens trone. Flere klipp viser scener vi har sett før, men fra et nytt perspektiv.

Første episode av Game of Thrones sesong sju kommer 17.juli i Norge. Til nå er det sluppet to lengre trailere. Under kan du se den siste store traileren:

Se den første traileren her:

Serien er stor og detaljene mange. Få oversikten med tilbakeblikk til sesong seks og bli klar for den nye sesongen her: