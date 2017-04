ANNONSE

Den nye sesongen av Netflix-suksessen «Orange Is The New Black» slippes på strømmetjenesten 9. juni, til fansens store utålmodighet.

Nå har imidlertid strømmegiganten støtt på et nokså uforutsigbart problem.

En hacker som kaller seg «The Dark Overlord» hevder nemlig å ha stjålet og lastet opp hele den kommende sesong 5 av den populære tv-serien til et ulovlig fildelingsnettsted, og krever ukjent sum med løsepenger fra Netflix for å gjøre episodene tilgjengelig på nettet.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge AP sier Netflix at det har vært et innbrudd i et mindre utsalgsselskap som jobber med flere tv-selskaper. California-selskapet, The Los Gatos, forklarer at tyveriet etterforskes av FBI og andre myndigheter.

I kravet som ble levert til Netflix, hevder hackeren å ha stjålet også andre serier fra andre tv-selskaper, ved å bryte seg inn i et enkelt selskap. Hackeren lover å publisere også disse andre seriene, dersom ikke et «moderat» pengekrav innfris.

Netflix har uttalt at selskapet regner med 3,2 millioner nye brukere i perioden fra april til juni. Suksessen «Orange Is The New Black» skal være en avgjørende faktor for å nå målet.