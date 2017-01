Haddy N'jies nye film er solgt til 100 land: - Mye jeg føler meg må være flink til

ANNONSE

I den norsk-tyske filmen «Richard Storken» møter vi en liten spurv som tror at han er en stork. Da resten av storkene reiser sørover på høsten, vil han være med - selv om han ikke får lov.

N'jie var tilstede under presentasjonen av den norske filmvåren tirsdag. «Richard Storken» er den nye norske animasjonsfilmen som er solgt til over 100 land.

Richard får hjelp av noen gode venner. En av dem er ugla Olga - spilt av Haddy N’jie. De aller fleste kjenner henne som programleder på TV. Men hun er også forfatter, sanger og skuespiller. Stemmeskuespiller var imidlertid noe nytt.

UGLA OLGA i Haddy N'jies skikkelse forsøker å få skikk på spurven Richard.

- Det var utrolig gøy! Det er mye jeg føler jeg må være flink til, men dette er noe helt nytt, og da har jeg ikke de samme forventningene. Jeg sto bare foran en skjerm med en mikrofon og følte egentlig at jeg lekte, sier hun til Nettavisen under Norsk Filminstitutts presentasjonen av vårens norske filmer.





Haddy N'jie under innspillingen av filmen Richard Storken.

En breial ugle



Uglen Olga er en røffere type enn N’jie har pleid å spille.

- Vanligvis får jeg tilbud om roller som «staselig dronning» eller «omsorgsfull mor». Dette var en utrolig deilig rolle å spille. Jeg kjenner meg mye mer igjen i henne enn i andre roller jeg har spilt, sier hun.

En av Olgas utfordringer, er at hun sliter med å finne seg til rette.

- Olga er tøff og svær i kjeften, som er hennes forsvar mot følelsen av å være utenfor. Hun er voldsom - første gang hun møter Oscar lurer hun på om han er død, så hun dytter ham utfor en klippe! Men hun er ikke klar over hvor sterk hun er, sier hun, og fortsetter:

- Jeg liker også at hun ikke er så jentete og jålete. Kjønnet er ikke viktig i denne sammenhengen. Hun er bare en ugle.

Gleder seg til å vise filmen til datteren



I april i fjor ble N’jie og Trond Giske foreldre til en liten jente. N’jie gleder seg allerede til å vise filmen til datteren.

Haddy N'jie gleder seg til å vise filmen til datteren.

- Det er en film det vil være koselig å vise henne. Det er helt utrolig at de har fått det til - en delvis norsk, stor animasjonsfilm som kommer ut i verden. Det er en god historie, gode karakterer ... Det blir stas å vise henne den, smiler hun.

Foreløpig er det ikke så mye filmvisning for den ni måneder gamle datteren.

- Nå er det mest synging. Og hvor god en bok er, avhenger av hvor god den er å spise, ler N’jie.

Men hun klarer å underholde datteren uten spising av bøker også:

- Jeg synger teksten fra boka mi hver kveld, sier hun, og henviser til barneboka «Snart sover du: et års god natt» som hun skrev sammen med søsteren Lisa Aisato i 2016.

Til Berlin med søsteren



Søsteren vil også gi henne selskap når «Richard Storken» skal til filmfestivalen i Berlin. Aisatos bok «Odd er et egg» blir nemlig filmatisert.

- Det ble nettopp klart at det er den andre norske animasjonsfilmen som skal dit, sier N’jie.

Her er en oversikt over alle vårens norske filmer:



«Marcus & Martinus - Sammen om drømmen»

En kinodokumentar om landets største tenåringshelter. Vi får følge gutta fra karrieren tok av i 2015 og fram til to utsolgte konserter i Oslo Spektrum høsten 2016.

Filmen har premiere 20. januar.





«Kings Bay»

Kari Bremnes har hovedrollen som en journalist som prøver å finne ut hva som egentlig hendte i Kings Bay-ulykken på Svalbard i 1962.

Filmen har premiere 27. januar.

«The Rules for Everything»

10 år gamle Storm må finne sine egne regler da faren forsvinner og moren lager instruksjonsfilmer med en østeuropeisk selvhjelpsguru.

Filmen har premiere 27. januar.

«Det norske hus»

Jan Vardøen har regissert denne satiriske filmen om hvordan det er for en mann fra Midtøsten å lære seg å bli norsk.

Filmen har premiere 17. februar.

«Trio - Jakten på Olavsskrinet»

Gjengen fra NRK Super er klare for kinoene. Nora, Simen og Lars vil prøve å finne det mystiske Olavsskrinet, men de er ikke de eneste som leter.

Filmen har premire 17. februar.

«Hjertestart»

Kjetil får ansvaret for sin seks år gamle adoptivsønn da kona dør. Nå vil han prøve å finne ut mer om sønnens bakgrunn.

Filmen har premiere 24. februar.

«Karenina & I»

Gørild Mauseth har hovedrollen i denne filmen, som også har filmikonet Liam Neeson på rollelisten. Filmen handler om en skuespillers utfordring da hun skal spille Anna Karenina på et fremmed språk.

Filmen har premiere 24. februar.

«Tungeskjærerne»

Dokumentar om torskefiskere i Øksnes i Vesterålen. Her tas selv de minste barna med på jobb for å jobbe med fisken.

Filmen har premiere 24. februar.

Ivrige tungeskjærere.

«Barndom»

I sin nye dokumentar, følger Margreth Olin seksåringer i barnehagen i ett år.

Filmen har premiere 3. mars.

Hvordan fungerer livet i barnehagen? spør Margreth Olin.

«Karsten og Petra - ut på tur»

Barnas favoritter er tilbake, denne gangen med nye skuespillere i hovedrollene. Karsten og Petra skal på fjelltur med familiene sine - og kanskje finner de en kjæreste til Petras mamma?

«Oskars Amerika»

En nyskrevet familiefilm om ti år gamle Oskar, som må være hos den gretne bestefaren sin hele sommeren. Her møter han Levi, som har en nærsynt hest. De bestemmer seg for å ro til Amerika.

Filmen har premiere 24. mars.

«Hoggeren»

I et forsøk på å flykte fra noe i sitt gamle liv, bosetter en 39 år gammel mann seg på et småbruk langt fra folk. Her prøver han seg som tømmerhugger - selv om han ikke har prøvd å hogge trær før.

Filmen har premiere 31. mars.

Anders Baasmo Christiansen har hovedrollen i Hoggeren.

«Gråtass redder gården»

Traktoren Gråtass er tilbake. Denne gangen må han og Gustav prøve å stoppe kommunen fra å legge motorvei akkurat der gården ligger.

Filmen har premiere 7. april.

«Prebz & Dennis - The Movie»

Norges største YouTube-stjerner er klare for lerretet. Her viser de sine ablegøyer i et større format enn vi er vant til. Vi får blant annet følge Dennis' jakt på kjæreste og Preben i et forsøk på å bestige en fjelltopp.

Filmen har premiere 7. april.

«Fluefangeren»

I et klasserom i Albania møter vi en klasse i løpet av en intens dag. Læreren mister jobben på grunn av sin politiske mening, men læreren nekter å la seg knekke.

Fluefangeren tar opp viktige temaer.

«Lyst»

En populær krimforfatter isolerer seg i leiligheten etter et grovt overgrep. Da hun får en USB-minnebrikke som inneholder en video av at hun sover, blir problemene større. Hvem overvåker henne? Og hvor er skillet mellom virkelighet og fantasi?

Filmen har premiere 21. april.