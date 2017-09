Har ikke råd til drømmebryllup: Gjestene må betale

Må ut med 1500 kroner for å feire de nygifte.

Ben Farina (33) og Claire Moran (37) ønsker seg et stort bryllup, men hadde ikke råd til det. Etter seks år sammen vile de å gi hverandre sitt ja, og det helst foran alle venner og familie, i form av en stor feiring.

For å få råd kom Ben på ideen om å la gjestene betale for å delta. Det koster 1500 kroner for voksne, og 500 for barn.

- Folk betaler uansett i dyre dommer for å gå i bryllup, sier Ben til Derby Telegraph. Han nekter for å være gnien, og sier de inviterte har reagert positivt. Alle de 80 inviterte skal ha svart ja på innbydelsen.

Han mener dette ikke er dyrere enn hva bryllupsgjester bruker på å gå i bryllup, og som eksempel på at bryllup uansett koster gjestene, forteller han at han og Claire brukte 5500 kroner på å reise i det siste bryllupet de var invitert i, som fant sted i Hellas, og at de brukte 12.000 mens de var der.

Farina mener også at alle 80 får mer igjen for det på denne måten Den store dagen finner sted i juni neste år. Som gjester – og betalende – får man da overvære seremonien, samt bo på i herskapelige omgivelser i løpet av en tre-netters langhelg. Festlighetene finner sted i Knockerdown Cottages i nærheten av Manchester, som har både spa og svømmebasseng.

Ben sier han er klar over at det er en smule alternativt å be gjester betale.

- Jeg tenkte gjennom det før jeg fridde, sier 33-åringen, som valgte den noe utradisjonelle måten for å vise forloveden at det var mulig å få til.

Claire trodde nemlig at de aldri kunne få til et stort bryllup. Etter at Ben har lagt frem planen, er hun derfor svært begeistret.

- Det er en fantastisk måte å gjøre det på og jeg gleder meg sånn. Han har brukt mye tid på å planlegge dette.

Farina satte opp denne oversikt over hva som koster hva:

*Beløpet de 60 voksne gjestene betaler blir til sammen 90.000 kroner. De 20 barna innbringer 10.000 kroner.

*Prisen for å leie Knockerdown Cottages i Ashbourne er på 100.000 kroner.

*Brudgommens foreldre betaler til sammen 12.500 kroner, som skal dekke utgifter til en helstekt pattegris som er del av bryllupsmiddagen.

*Brudeparet selv spytter i 20.000 kroner, som skal brukes til mat, brudekjole, brudepikenes kjoler og en rimelig dress til brudgom og forlover. Resterende beløp går til alkohol til bryllupsmiddagen, som kjøpes billig inn på butikk. Gjestene tar ellers med medbrakt til resten av helgen.

*Brudgommens stefar er kokk, og han står for maten dagen etter bryllupsfesten.

*En venn av familien skal være bryllupssanger.

