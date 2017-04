Harald Eia skaper ras av reaksjoner med sitt skolebok-raseri

ANNONSE

Harald Eia tok med seg datterens KRLE-bok til «Mandagsklubben» denne uka. Bakgrunnen var at tenåringsdatteren på en ferietur klaget over at hun ikke så sammenhengen i teksten om den katolske kirke.

Det gjorde ikke Harald Eia heller da han leste deler av «Under samme himmel 3».

- Hva betyr det??? Jeg forstår ingenting!

Roper han i et klipp som senere er blitt sett godt over to millioner ganger i ulike sosiale medier, og 1,7 millioner ganger på «Mandagsklubben» Facebook-side alene. 1796 personer har delt videoinnlegget og over 2000 har kommentert det.

Synes synd på elevene



- Jeg synes synd på elevene. Var vi ikke alle dødsnysgjerrige på ting en eller annen gang? Men som mange lærere kan fortelle: Det er noe dødt som har sneket seg inn i elevenes øyne. De har mistet interessen. Et eller annet inni dem er drept. Jeg husker det selv fra da jeg gikk på skolen. At vi ble helt daffe, fikk bomull i hodet av alle de irrelevante, ufokuserte tekstene som ikke kom til saken. Først langt ut i 20-årene fikk jeg tilbake min naturlige nysgjerrighet, sier Eia til Dagbladet.

At dagens lærebøker og skolens språk i mange tilfeller er fremmedgjørende for elevene, vitner også mange av kommentarene om.

- Rart at skolen suger? sier en.

- Endelig en som har skjønt meg, skriver en annen.

Også NRK tok opp Harald Eias kritikk, både i Dagsnytt 18 og i Dagsrevyen.

- Å skrive tekster som gjør læring mer trøblete er unødvendig, mener Harald Eia overfor «Dagsnytt 18».

- Det er en 12 år gammel lærerbok, vi som utvikler læremidler jobber jo for det samme som Eia etterlyser her, sier Fride Bergem, forlagssjef i Cappelen Damm Undervisning. Bergem sier til Dagsnytt18 at de er klar over utfordringene når lærermidler skal utvikles.

Kritikk av norskbøker



Før jul skrev NRKs litteraturkritiker Knut Hoem en kronikk på NRK Ytring der han rev sin sønns norskbok i språklig filler.

- Funksjonelle lesere, automatisering, lesestrategier. Dette er bare et fåtall av de abstrakte begrepene jeg støtte på i et av kapitlene i min sønns norskbok. Begrepene fikk følge av innholdstomme vendinger som «å fokusere på» og «å legge til rette for». Hva ventet så ungdommen etter lesestrategiene? Jo, da fulgte læringsstrategier, skriver han, og noterer seg at selve skjønnlitteraturen er forskjøvet helt bakerst.

- Teoretisk jåleri



Boken det var snakk om er «Kontekst» av Kathinka Blichfeldt, Tor Gunnar Heggem og Ellen Dyve Larsen.

- Hvorfor denne typen kansellistil har klart det kunststykket å bli ungdomsskolepensum, er meg en gåte. Til gjengjeld har jeg fått atskillig mer forståelse for hvorfor min sønn syntes norskfaget var kjedelig, skrev Hoem.

Professor Finn Egil Tønnesen i Stavanger mener overfor Klassekampen at det å lære seg lesestrategi og læringsstrategi er teoretisk jåleri.

- Jeg frykter elevene blir mer opptatt av seg selv og sin egen lesing og læring enn av det faktiske innholdet i det de leser, sier Tønnessen.