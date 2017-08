Harry Potter-skuespiller Robert Hardy er død

Den britiske skuespilleren Robert Hardy, som blant annet spilte Kornelius Bloeuf i Harry Potter-filmene, er død, 91 år gammel.

Det opplyser hans familie torsdag, melder BBC.

Hardy spilte magiminister Kornelius Bloeuf (Cornelius Fudge) i fire «Harry Potter»-filmer.

I tillegg til denne rollen, er Hardy for mange kjent for sin innsats i BBCs serie «All Creatures Great and Small».

Hardy spilte også i løpet av sin karriere den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill sju ganger – blant annet i serien «Winston Churchill: The Wilderness Years». Han spilte også i filmer som «Fornuft og følelser» og «The Gathering» og i TV-serien «The 10th Kingdom».

