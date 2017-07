Helseapper avslører: Nordmenn ikke så spreke som vi tror

Norge kommer ikke spesielt godt ut av det i en ny undersøkelse av hvor aktive mennesker er i ulike land.

Ved å se på data fra helseapper i 111 land, med aktivitet utført av 717.527 mennesker, har forskere ved Stanford University kommet fram til en oversikt over hvor aktive og inaktive mennesker er i de forskjellige landene. Aktiviteten måles i antall skritt som gås over en viss tidsperiode.

Norge kommer ikke så godt ut av sammenligningen som nordmenn flest ville like å tro.

I en rangering av aktivitet i de ulike landene, kommer Saudi-Arabia på en sisteplass og Hongkong på en førsteplass. Norge havnet på en åttendeplass.

Nabolandet Sverige knuser Norge på aktivitetsnivå, med hele fem plasseringer over Norge på tabellen.

Forskerne selv sier at de ønsket å gjennomføre prosjektet for å klare å forstå det de kaller en global pandemi – fysisk inaktivitet. Forskerne hevder at 5,3 millioner dødsfall hvert år er tilknyttet fysisk inaktivitet.

Løsningen ligger ifølge dem selv i en bedre global helsepolitikk, bedre byplanlegging og målbevisst jobbing med at miljøet rundt skal legge til rette for fysisk aktivitet.





