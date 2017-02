Hemmelighetene bak IKEA-navnene er avslørt

ANNONSE

Det er mye moro med IKEA. Vi så nylig at Earnest.com hadde regnet ut når du ble for gammel til å handle på IKEA.

Og siden alderen der du blir for gammel for IKEA er 34 år, ifølge dem, så er det vel mange av oss som enten kan smykke oss med at vi føler oss veldig unge - eller vi følger rett og slett ikke med i tiden.

I Skandinavia står imidlertid IKEA muligens enda sterkere enn i andre land. Og saker som 10 IKEA-hacks vi aldri har tenkt på er populær lesning.

Skapt etter IKEA-eierens dysleksi



Men så har du alle navnene da. Og de er slett ikke tilfeldige. Noen av dem har helt praktiske navn som forteller noe om hva produktet er laget av eller skal brukes til. Noen er bynavn, mens andre virker pussigere.

Navnsettingen stammer IKEAs tidlige dager da det var Ingvar Kamprads søster som var ansvarlige for å gi møblene navn. De to kom opp med et klassifiseringssystem som skulle gjøre det lettere for den dyslektiske Kamprad å huske produktene, siden han ikke klarte produksjonsnumrene.

- Det var veldig smart og typisk Ingvar å komme opp med navn på produkter som kunne relatere til noe han ville være i stand til å huske, sier PR-sjef i Storbritannia, Marty Marston til The Daily Mail.

Da IKEA begynte å ekspandere, valgte man å beholde navnene.

Og selv i Norge har vi jo en rekke IKEA-navn som får oss til å flire.

Egen klassifisering



Klassifiseringen er heller ikke så vanskelig.

Tepper har danske stedsnavn. Hagemøbler får navn etter svenske øyer. Kjøkkenutstyr og produkter har svenske stedsnavn og praktiske gjøre-navn.

Gardiner og stoffer har skandinaviske jentenavn. Skandinaviske guttenavn er forbeholdt pulter, stoler og kontorstoler.

De norske stedsnavnene er forbeholdt senger, gangmøbler og garderober.

IKEA ER KJENT FOR SINE GODE REKLAMER. HER ER EN AV DEM:

Og IKEA fikk problemer da dette ble viktig:

MEN MEST OPPMERKSOMHET FIKK DE FOR DENNE NAKENREKLAMEN I FRANKRIKE: