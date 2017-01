Her «avsløres» Ryan Gosling som barnedanser

ANNONSE

Ryan Gosling byr på seg selv i studio hos Graham Norton denne uka. Han lar nemlig programlederen vise en dansevideo fra han var barn.

Og Gosling imponerer gjestene i studio og publikum stort, med sine sexy dansemoves!

SE VIDEO UNDER!

På spørsmål fra Graham Norton om hvor gammel han er i dansevideoen svarer han humoristisk:

- Gammel nok til å vite bedre!

SJELDENT ØYEBLIKK: Ryan Gosling og Eva Mendes viser seg sjeldent sammen på rød løper.

Ryan Gosling vant nylig en Golden Globe for sin hovedrolle i musikalen «La La Land» der han spiller mot Emma Stone.



I takketalen hyllet Gosling sin kjæreste Eva Mendes, mor til hans to døtre.

- Mens jeg sang og danset og spilte piano, så oppdro kvinnen i mitt liv vår datter, var gravid med vår andre datter og hjalp sin bror med å kjempe mot kreften, sa Gosling i talen.

Han uttrykte også sin kjærlighet for sine to døtre, Amada og Esmeralda.

- Mine døtre: Amada og Esmeralda, jeg elsker dere, sa han fra scenen.

SE VIDEO AV RYAN GOSLING SOM BARNEDANSER:



(Artikkelen fortsetter under)



Skuespillerparet Ryan Gosling og Eva Mendes er kjent for å være meget private og de klarte å skjule en hel graviditet for omverdenen før de fikk datter nummer to.

Her er også Eva Mendes som barn, sammen med sin mor:

(Artikkelen fortsetter under)

❤️💕❤️ 💕 I love my Mami 💕❤️💕❤️💕 Et bilde publisert av Eva Mendes (@evamendes) lørdag 07. Mai. 2016 PDT

Hans motspiller i «La La Land», Emma Stone, er også gjest i fredagens «Graham Norton Show» denne uken. Sammen med Sienna Miller og Ben Affleck må hun til pers med morsomme bilder fra barndommen.

Graham Norton Show ser du på BBC Brit fredager klokken 2300

Se mer video fra «Graham Norton Show» under:

Les også: Smellvakre Emma Stone på rød løper i Venezia