Her blir det for tøft for Vendela Kirsebom i Farmen

«Farmen Kjendis» er inne i sin andre uke. Søndag kunne vi se at Kari Jaquesson tapte tvekampen mot Aylar Lie, og hun måtte dermed forlate gården som første deltaker.

I mandagens episode får deltakerne et nytt ukesoppdrag. En av oppgavene er å slakte en gris.

Det synes Vendela Kirsebom er vanskelig å takle. Hun har knyttet seg til alle dyrene på gården og synes det er fælt å ta livet av dem.

- I begynnelsen syns jeg at det var et sjokk. Men samtidig er det en del av gårdsdriften, og en del av livet på gård. Og da tenker jeg at da får vi bare ta det sånn, og så går det sikkert bra, sier hun i episoden.

Men da to profesjonelle slaktere kommer til gården for å hjelpe dem, blir det for mye for henne. Kirsebom orker ikke se på da grisen skytes, men kan ikke unngå å få det med seg.

- Selv om jeg holdt for ørene, så er det ikke mulig å ikke høre det, gråter hun.

- Jeg vet at det er det man gjør på gård, men jeg syns uansett at det ble veldig, veldig nært. Vi har jo blitt glad i den grisen, fortsetter hun.

Se «Farmen Kjendis» på TV 2 mandag klokken 21.40. Realityserien vises også onsdag og søndag.

Ingeborg Elisabeth D.M Luedlow og Tore Petterson trøster Vendela Kirsebom i Farmen Kjendis.



