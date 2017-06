Her er Adeles farvelbrev til fansen

ANNONSE

Etter godt over et år på turne gjennom Europa, Amerika, Australia og New Zealand, skriver Adele at hun nå avslutter turneen.

- Å turne er en rar ting, og det passer meg ikke spesielt bra. Jeg er virkelig hjemmekjær og jeg får så mye glede av de små tingene. I tillegg er jeg dramatisk og har en dårlig historie med turneer - til nå vel å merke, skriver hun i et håndskrevet brev som hun la med i konsertprogrammet før torsdagens konsert på Wembley Stadium i London.

Du kan lese brevet nederst i saken.

Den verdensberømte sangerinnen Adele Adkins (29) fortalte i brevet at dette var den siste konserten, og at hun ville at den skulle være i hennes hjemby London.

- Jeg ønsket at mitt siste show skulle være i London for jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å turnere igjen og jeg ville at det siste skulle være hjemme.

Hun avslutter brevet med:

Takk for at du kom. Jeg vil huske alt dette resten av livet. God natt for nå. Adele.

