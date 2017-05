Her er alkoholen med færrest kalorier

ANNONSE

Fredag og lørdag er det meldt varmt sommervær i store deler av landet, og vi tipper at uteserveringene kommer til å gjøre gode penger de nærmeste dagene.

Mange benytter anledningen til å kose seg med noe godt i glasset, samtidig som de ikke har lyst til å helle innpå alt for mange kalorier.

Først og fremst: Dersom du velger å drikke alkohol så gir det ingen næringsstoffer. Det har også flere kalorier enn annen drikke, skriver helsenorge på sine nettsider.

Det du derimot får, er tomme kalorier, på lik linje med sukker.

Det er varmt i store deler av landet og mange koser seg med noe godt i glasset, i sommervarmen.

- Start med ett glass og velg små flasker



Vi har snakket med ernæringsfaglig rådgiver Silje Bjørnstad, som gir deg gode tips til hvor kaloriene skjuler seg, dersom du er opptatt av det!

- Noe av det smarteste å være bevisst på når man inntar alkohol, men helst vil unngå en skikkelig kalorismell, er naturligvis mengden man drikker. Veldig enkelt sagt; jo mer du drikker, jo mer kalorier får du i deg, sier Bjørnstad til Nettavisen.

- Bruk lettbrus i drinkene og drikk små enheter, råder ernæringsfaglig rådgiver Silje Bjørnstad.

Allikevel er det flere ting som kan være lurt å tenke på for å spare kalorier, tipser hun.

- Velg små flasker, små glass og enheter. For eksempel sparer du 70-80 kalorier per enhet hvis du velger ølflasker på 0, 33 liter fremfor halvlitere. Lite-varianter av øl og cider vil også bidra til å redusere det totale kaloriinnholdet fra alkoholen.

Hun råder også folk som helst drikker vin til å bestille ett glass, istedenfor en flaske.

- Liker du best å drikke vin og du skal ut å spise med en venn eller kjæreste, så kan det være smart å bestille ett glass hver, fremfor at to stykker deler en hel vinflaske dere «må» drikke opp.

Når det gjelder drinker, kan du lett unngå kalorismellen ved å velge riktig blandevann.

- Bruk gjerne lightbrus og club soda fremfor sukkerholdige drikker som blandevann. Reduser mengden av sirup, og eksperimenter med oppskåret frukt, oliven og bær som smakstilsetting og pynt.

Nattmat og junkfood



Fakta: Standard alkoholenhet

En standard alkoholenhet inneholder ca. 12 gram alkohol. Eksempler på én alkoholenhet er: En flaske (33 cl) pils på 4,5 vol % Et lite glass vin (12,5 cl) på 12 vol % Et enda mindre glass sterkvin (7,5 cl) 20 vol % Et svært lite glass brennevin (4 cl) 40 vol % Størrelsen på glasset har stor betydning: En halvliter øl = 1,5 enhet alkohol Et stort glass vin (17,5 cl) = 1,5 enhet alkohol (Kilde: Helsenorge.no)

På vei hjem fra en fuktig kveld, tyr mange til nattmat på toppen av det hele og dersom formen ikke er på topp dagen etter heller er det fort gjort å ty til junkfood.

- Er du redd for å gå på en skikkelig kalorismell i utepilssesongen, så lag derfor en plan på forhånd om hvor mye du skal drikke, og eventuelt hvor mye snacks du skal spise i tillegg. Sørg for å faktisk spise et mettende måltid før du begynner på drinkene, og unngå å bruke alkohol som tørstedrikk i sola. Drikk alltid vann ved siden av!

Under kaloriinnhold i ulik drikke fra Matvaretabellen:​



Drikke

Kalorier 100 g

Kalorier enhet

Likør (35 prosent)

313

125

Brennevin (40 prosent)

244

98

Rødvin (12 prosent)

74

93

Tørr hvitvin (12 prosent)

68

85

Cider (4,5 prosent)

59

195

Eplejuice

43

142

Brus

42

139

Øl (4,7 prosent)

41

135

Alkoholfri øl

24

79



Bjørnstad legger også til at det ikke bare er alkoholen i seg selv som kan gi deg ekstra kalorier.

- Typisk snacks som gjerne hører med, kommer i tillegg til alt annet man spiser. Alkohol gir også en heller dårlig metthetsfølelse, og det er mange som merker at det fungerer dårlig å «drikke seg mett», og derfor stadig småspiser på energirik snacks når man drikker.

