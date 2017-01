Her er årets Oscar-nominerte

ANNONSE

I filmmiljøet er dette et av årets høydepunkter: Offentliggjøringen av Oscar-nominasjonene.

Søndag 26. februar skal de beste filmene kåres. Med Jimmy Kimmel som vert, skal vi få se både glede og tårer, overraskelser og minneverdige øyeblikk - og kanskje en skandale.

Ingen store overraskelser



Tirsdag ble årets nominerte presentert - og vi fikk ikke de store overraskelsene. De fleste forhåndsfavorittene ble ropt opp, og akademiet har tydeligvis ikke tatt noen sjanser i år.

Et navn mange likevel savner, er Hugh Grant. Han har spådd å få en nominasjon for sin rolle ei Florence Foster Jenkins, noe han altså ikke fikk.

Ingen nominasjon til Norge



Dessverre ble ikke Norges bidrag «Kongens nei» nominert som Beste ikke-engelskspråklige film, selv om vi var en av ni filmer på kortlisten. Både Sverige og Danmark ble nominert.

Sveriges bidrag «En mann ved navn Ove» fikk også en nominasjon i kategorien Beste sminke og hår, og den danske skuespilleren Viggo Mortensen ble nominert for sin rolle i «Captain Fantastic».

Rolf Lassgård i En mann ved navn Ove.

14 nominasjoner



Filmen med flest nominasjoner, er musikalen «La La Land». Med hele 14 nominasjoner, inkludert Beste film, Beste mannlige skuespiller, Beste kvinnelige skuespiller og Beste regissør, har filmstaben all grunn til å være fornøyd.

Meryl Streep fikk, ikke uventet, sin 20. Oscar-nominasjon for rollen i «Florence Foster Jenkins». Det er ingen skuespillere som har vært nominert flere ganger enn henne. Hun øker nå forspranget til nestemann på listen, Jack Nicholson, som har 12 nominasjoner.

Her er de nominerte:

Beste film:

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

Arrival

Lion

Hidden Figures

Hell or High Water

Hacksaw Ridge

Fences

Beste mannlige skuespiller:

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Denzel Washington, Fences

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Beste kvinnelige skuespiller:

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Isabelle Huppert - Elle

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Ruth Negga, Loving

Beste kvinnelige birolle:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Beste mannlige birolle:

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Dev Patel, Lion

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Beste regissør:

Arrival - Denis Villeneuve

Hacksaw Ridge - Mel Gibson

La La Land - Damien Chazelle

Manchester be the Sea - Kenneth Lonergan

Moonlight - Barry Jenkins

Beste originale manus:

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Beste adapterte manus:

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Beste animasjonsfilm:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Beste ikke-engelskspråklige film:

Under sandet - Danmark

En man som heter Ove - Sverige

Forushande - Iran

Tanna - Australia

Toni Erdmann - Tyskland

Beste fotograf:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Beste klipp:

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Beste dokumentar, langfilm:

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Beste dokumentar, kortfilm:

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Beste kortfilm:

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Beste lydklipp:

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Beste lydmiks:

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Beste produksjonsdesign:

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Beste spesialeffekter:

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kuno and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Beste kostymedesign:

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Beste sminke og hår:

En mann med navn Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Beste musikk:

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Beste sang:

Audition - (The Fools Who Dream) - La La Land

Can't Stop the Feeling - Trolls

City of Stars - La La Land

The Empty Chair - Jim: The James Foley Story

How Far I`ll Go: Moana

Beste animasjonsfilm, kort:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper