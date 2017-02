Her er årets Oscar-vinnere

ANNONSE

Blant de nominerte for beste kvinnelige birolle finner vi i år Viola Davis for Fences, Naomie Harris for Moonlight, Nicole Kidman for Lion, Michelle Williams for Manchester by the Sea og Octavia Spencer for Hidden Figures.

Viola Davis, som spiller Rose, kona til Denzel Washington i Fences, holdt en rørende og tårefylt tale der hun hyllet hverdagsmennesket.

- Det er et sted der alle mennesker med det beste potensial er, og det er på kirkegården, sa Viola Davis.

Stor heder til Moonlight



Mahershala Ali vant kveldens første og sin aller første Oscar.

En dypt rørt Mahershala Ali vant prisen for beste mannlige birolle for sin rolle i Moonlight. Moonlight, som nettopp har hatt premiere på norske kinoer, handler om en ung gutt som forsøker å godta at han er homofil i et miljø der det ikke er akseptert.

- Jeg vil gjerne takke min kone, vi fikk nettopp en datter for fire dager siden, sa Ali og fikk stormende jubel.

Mahershala Ali får prisen for beste mannlige birolle for sin rolle i Moonlight.

Han konkurrerete mot Jeff Bridges for Hell or High Water, Dev Patel for Lion, Lucas Hedges for Manchester by the Sea og Michael Shannon for Nocturnal Animals.

Mahershala Ali holdt ingen politiske takketale, noe han gjorde under årets Golden Globe da han fortalte om sin personlige reise da han valgte å bli muslim.

Iranske The Salesman av Asghar Farhadi vant prisen for beste fremmedspråklige film. Det er en nominasjon det har vært mye bråk om i og med at Farhadi ble forhindret fra å reise på grunn av innreiseforbudet.

Beste film:

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

Arrival

Lion

Hidden Figures

Hell or High Water

Hacksaw Ridge

Fences

Beste mannlige skuespiller:

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Denzel Washington, Fences

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Beste kvinnelige skuespiller:

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Isabelle Huppert - Elle

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Ruth Negga, Loving

Beste kvinnelige birolle:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Beste mannlige birolle:

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Dev Patel, Lion

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Beste sminke/styling:

Suicide Squad

Beste kostymedesign

Coleen Atwood - Fabeldyr og hvor de er å finne

Beste dokumentarfilm:

O.J. - Made in America

Beste lyd:

Sylvain Bellemare - Arrivals

Beste lydmiks:

Hackshaw Ridge

Beste utenlandske kinofilm:

The Salesman

Beste animerte kortfilm

Piper

Beste animasjonsfilm

Zootropia

Beste produksjonsdesign

La La Land