Her er årets store iskrem-nyheter

ANNONSE

Det er snart påske, og været tøer opp både her og der. Nå starter issesongen. Og den gleder vi oss til!

De to landsdekkende isprodusentene Hennig-Olsen og Diplom-Is har den største andelen iskrem her til lands. Og vi har også spurt Isbjørn Is som selger stort i Bergen og omegn.

Alle tre kommer med flere nyheter i småissalget sitt.

Her er det noe for enhver smak, enten du er hemmelig fan av «hjernefrys» eller har falt for den «nye» sammensetningen karamell og iskrem.

Braincooler på pinne

Braincooler er mange barns favoritt. Nå kjører Diplom-Is slushen ut i småposer OG på en ispinne.

Den nye saftisen består av to bestselgende smaker, blå bringebær og tutti frutti, mens saftisposene kommer i fem smaker: blå bringebær, bubblegum, cola, supersurt grønt eple og jordbær.

HENNIG-OLSEN: Creme pasjonsfrukt, Dugg sorbetis og Dugg yoghurtis er nye fristelser i isdisken.

Yoghurt og mer bær

Både Diplom-Is og Hennig-Olsen satser på is med mer frukt og mindre tilsatt sukker.

DUGG Sorbet Eple & Appelsin

Denne isen fra Hennig-Olsen kommer nå i småisformat, og inneholder 50 prosent frukt.

DUGG Yoghurtis Bringebær & Jordbær på pinne er laget med friske bær, blandet med yoghurt fra Rørosmeieriet og dekket med frukttrekk av bringebær og jordbær.

Nü-isen er Isbjørn Is smoothie-is.

Nü med bringebærsmak er en smoothieis med 100 % naturlig frukt og helt uten fett. Hver is har 77 Kcal. Produktet er melkefritt.

Nü med mangosmak

Smoothieis sorbet med 100 prosent naturlig frukt

Fruitero Mango

Krone-Is med yoghurt fra Isbjørn Is kommer med to smaker.

Diplom-Is har solgt Fruitero i pakke. Nå kommer isen i løssalg. Den er mer kremet i konsistensen, inneholder 50 prosent frukt og har kun 68 kalorier.

Krone Is yoghurt med mango og pasjonsfrukt

En mild, lett syrlig og mindre søt yoghurtiskrem med 20 prosent yoghurt. På toppen og inni iskremen er det lagt et friskt og syrlig rippel av mango og pasjonsfrukt.

Krone Is yoghurt skogsbær

En mild yoghurtiskrem smakssatt med skogsbær.

Salt og peanøtter

Salt og karamell er årets trend på isfronten, mens lakris og salt er blant årets store nyheter på sjokoladefronten.

Både Diplom-Is og Hennig-Olsen innfører peanøtter, salt karamell blandet med fløteis.

Krone-is Peanøtt

Dette er en peanøtt-is, med salte peanøtter og salt fløtekaramellsaus – toppet med sjokolade.

Wanted Salted Caramel Pecan

Diplom-Is fortsetter sin Wanted-serie, denne gang med en kroneis med salt karamell.

Båttis med melkesjokoladeis og cripssjokolade er Isbjørn Is nye variant av en gammel klassiker. Candybar er med salt karamell, årets store trend.

Candy Bar

Isbjørn Is' variant er en bar. Melkesjokoladeis og et lag med salt karamell, overtrukket med sjokolade. Produktet er uten nøtter, skriver de til Nettavisen.

Krone-is FRI

Denne kroneisen er laktose- og glutenfri. Den har tidligere vært å få i pakke, men blir nå å få kjøpt enkeltvis.

Peanøtter og salt karamell er en stor trend. Diplom-Is fortsetter sin isserie for allergikere.

- Vi opplever en økt etterspørsel etter laktose- og glutenfri is. Vi har tidligere tilbudt denne isen i fler-pakning og vi er glade for nå også å kunne tilby den i småisdisken, sier produktutvikler Hanne von Brandis i Diplom-Is.

Gamle travere i ny prakt

Mange var lei seg da Hennig Olsen trakk Crème Mandel. Nå relanseres isen, sammen med en ny variant.

Crème Mandel

Vaniljeis trukket med sjokolade og mandler. (I tilegg kommer Crème Mini Cappuccino – fire søte cappuccino-is som er dyppet i mørk 70 prosent sjokolade).

Crème Pasjonsfrukt & Sitron

En fløteis med litt mindre kalorier som er dyppet i pasjonsfrukt og sitron.

Denne varianten kommer kun som multipack.

SUNNERE OG DEILIGERE: Diplom-Is kommer med en sunnere is i Fruitero, mens mange vil glede seg over fløteisbonanza i Creme Mandel og Royal Bringebær.

Royal Bringebær og sjokolade

Diplom-Is utvider Royal-serien med en ny smak. I år er det frisk bringebær i fløteis trukket med sjokolade.

Crisp båttis

En ny variant av den klassiske båtisen, der båtis-kjeksen er fylt med sjokoladefløteis. Mellom kjeksen og iskremen er det et tynt lag med fyldig nougatsaus.