Her er årets TV-bønder

Allerede i forrige runde, annonserte TV 2 at det blir en ny Jakten på kjærligheten. Nå er seks nye bønder klare.

Ikke alle bor avsides til. Den yngste. Beatrice Fjell (24) bor i Lommedalen, 40 minutter utenfor Oslo.

Her er årets bønder

BEATE ØSTBYE (40) Heradsbygda, Hedmark

Beate Østbye jobber som dramalærer ved siden av gården.

Gård: sette-poteter, korn, skog

Tobarnsmoren Beate er utdannet innen dans og drama, og jobber også som lærer i kunst og musikk på folkehøgskolen i Elverum.

Beate er oppvokst på gården, og flyttet tilbake på gården for tre år for å drive den.

Det er en gammel, stor gård med mye historie, og Beate elsker historie og synes det er stas å få være en del av en lang tradisjon.

Hun ser på seg selv som en “kjærestejente” som alltid har hatt kjæreste, og mener at det å dele livet med noen er selve meningen med livet.

Beate søker: En mann som er trygg på seg selv, som er sosial, raus og har tiltakslyst, samt lyst til å dele gårdsdriften med henne. De må ha god kommunikasjon og respekt for hverandre. Beate faller for høye, kjekke menn som holder seg i god form. Åpen for at mannen har barn fra før. Har en tanke om fosterhjemsbarn på gården i fremtiden.

BEATRICE FJELL (24) Lommedalen, Bærum

Beatrice Fjell leier i dag gård, men kan tenke seg å eie sammen med en mann i fremtiden.

Gårdsdrift: Hest

Jobb: Lærervikar på barneskole

Beatrice er født og oppvokst på Blommenholm i en alternative kunstnerfamilie. Hun er barnebarn av kunstneren Kajl Fjell. Hun jobber i dag som lærervikar på en barneskole. Beatrice har brasilianske aner, og omtales som en fri sjel.

Beatrice har alltid drømt om å bo på gård, og allerede som 19-åring flyttet hun til småbruket hun i dag leier. Beatrices store lidenskap er hester, og har selv vært på landslaget i dressur. I dag er hun mer opptatt av hestens kroppsspråk, og er hestevisker.

Beatrice søker: En som deler drømmen hennes om gårdslivet. Hun sier det er fysisk tungt å bo alene på en gård, og savner en mann som har lyst til å hjelpe henne. Hun faller ofte for litt alternative gutter som liker å filosofere og som tror litt på spøkelser. Beatrice slår seg gjerne til ro og får barn.

ROLF GJØLSTAD (63) Vestby, Akershus

Rolf Gjølstad driver ikke mindre enn fem gårder i dag.

Gårdsdrift: Korn

Jobb: Bonde og selger innen landbruksmaskiner

Rolf er en en aktiv fyr, både når det gjelder jobb og fritid. Han driver fem gårder i tillegg til sin egen, og har en 100 prosent selgerjobb innen landbruksmaskiner. Når han ikke jobber, trener han. Han går på ski, sykler, kjører snowboard eller spiller bridge. Han har en datter.

Han er en livsnyter som elsker å reise. Han har hytte på Sjusjøen og båt i Son, og når han er der kobler han helt av fra jobb.

Nå lengter Rolf etter sin soulmate. Han har ikke gitt opp å finne henne. Han savner en å dele fritiden med, en å dra på hytta med og spise middag med. Datteren flytter ut om ikke lenge og da blir han helt alene.

Rolf søker: En selvstendig dame med vett mellom øra, sporty og glad i å ta vare på seg selv. Kan gjerne være litt jålete.

ERIK GRYTNES (38) Andebu, Vestfold

Erik Gytnes skal drive gård i Andebu i Vestfold.

Gårdsdrift: Korn, sauer, tømmer, hytteutleie

Erik er oppvokst i boligfelt, men valgte å overta mors hjemgård i 2011. Det er en gammel prestegård (selv om det aldri har bodd noen prest der) fra 1740. Til daglig er han miljøterapeut i rusomsorgen.

Erik elsker det primale bondelivet, Han elsker å dyrke mat, og å ha masse plass, men oppleves nok som en “byfyr” som ser på gårdslivet som eksotisk og fantastisk. Han har bodd i London.

Erik ser på seg selv som positiv, løsningsorientert, konfliktsky, bedagelig og fornøyd. Han er barsk og mandig. Han er vokst opp i et kristent hjem, og er fortsatt troende.

Erik søker: Damer med dialekt, som hører på P2 og liker å ta seg en øl. Han ønsker seg en dame å gi kaff e på sengen, og som han kan ha det morsomt sammen med. Han er veldig klar for et forhold som skal vare. Han ønsker seg kjæreste og barn.

JON CHRISTIAN HVIDSTEN (28) Hønefoss, Buskerud

Jon Christian Hvidsten blir sjuende generasjons gårdbruker.

Gårdsdrift: Kornproduksjon og skog-forvaltning

Jon Christian skal ta over familiegården som 7.generasjon. Han har nå tatt over drifta, og skal flytte inn i hovedhuset i sommer. Han har drømt om å bli bonde siden han var liten. De har kun en hund på gården, men Jon Christian hjelper ofte naboen med sauene hans.

Ellers blir det for det meste arbeid på jordene, samt generelt vedlikehold på gården. Jon Christian er ellers It-ansvarlig og driver med utleie av maskiner

John Christian søker: En sosial jente som ikke er redd for å være med på nye ting. Skal være søt og våge å by litt på seg selv. Han ønsker en å stifte familie med. Jon Christian ser veldig frem til å få date 10 damer på en gang, uten at noen kan bli sure for det!

INGVAR ALSTAD (31) Sparbu, Steinkjer

Ingvar Alstad er fra Steinkjer.

Gårdsdrift: Korn

Ingvar er en rolig og hyggelig kar, og klar for et seriøst forhold. Han har alt på plass i livet, unntatt en dame. Han er ryddig og ordentlig, og kan våge å flørte. Ingvar bor og driver gården han er født og oppvokst på. Han tok over drifta for 7 år siden, og kjøpte gården for 2 år siden. Han bor nå på gården sammen med foreldrene.

Gården består av 500 mål jord hvor de dyrker korn, samt at de har et steinbrudd.

Til daglig er han entreprenør og maskinfører innen landbruksmaskiner.

Ingvar søker: En energisk dame, som ønsker å gjøre noe annet med kveldene enn å sitte i sofaen. Han trenger at det er full tillit i forholdet, slik at det er rom for frihet til å gjøre ting hver for seg også.

Ingvar er en trofast og seriøs kar som ønsker seg bryllup og familie.

Ingvar er en aktiv fyr med mange fritidsinteresser som: håndball, fotball, jakt, båt og fiske.

HÅPER PÅ EN PARTNER: Øverst fra venstre Ingvar Alstad, Erik Lytnes, Jon Kristian Hvidsten, Beate Østbye, programleder Katarina Flatland, Rolf Gjølstad og Beatrice Fjell.