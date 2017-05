Her er de nye Farmen Kjendis-deltakerne

ANNONSE

FINNSVIKA (Nettavisen): Erlend Elias, hvor er du? Jodler Aune Sand utover den solfylte grusveien i Finnsvika. Solen steker, hestene har søkt tilflukt under tretaket og Kornsjø blinker og glitrer innbydende langt der nede.

- Guds skaperverk



Torsdag tok Sand og 11 andre kjendiser turen over vannet, og inntok gården som også huset «original-Farmen» av høsten 2016 da Laila Lochert gikk av med seieren.

MORMORS TID: Kunstner Aune Sand ville oppleve gård slik hans mormor gjorde det og Guds skaperverk på sitt beste.

I år får han selskap av en håndballstjerne, nå Ultra-løp-utøver, en make-up-artist, en skuespiller som trakk seg tilbake tidlig, jegertvillingene, en toppmodell, en langrennsutøver og en youtuber som lever mer i gaming-tida enn lineær TV.

For den urbane Sand, er det ikke så veldig langt fra New Yorks flotte parker til en gård ved Kornsjø.

- Å være i nærheten av Guds skaperverk på sitt aller, aller vakreste som her, det er bare utrolig spennende, sier Aune Sand til Nettavisen. Han sier han synes det er spennende å få leve slik hans mormor levde.

Familien, kjæresten Marianne Aulie og døtrene Lillemor og LilleGull er tilbake i New York.

LEDER: Tidligere håndballspiller, nå Ultra-løper, Frank Løke sier han er en ledertype, og vil forsøke å få folk til å yte ut fra sitt potensial.

- Jeg har en vidunderlig fin kjæreste som tar seg av alt så jeg kan være med her, sier Sand, som stiller med t-skjorte med Aulis klovnemotiv, skinnbukse og et muntert perlekjede med plastperler som eldstedatteren har laget rundt halsen.

- Tar time for time



Sand har inntatt gården sammen med blant andre Lene Elise Bergum, kjent fra filmen «Hodet over vannet» og ikke minst «Hotel Cæsar» - og i dag selger i fotballklubben Start.

Bergum forteller at hun først takket nei da forespørselen kom.

Bergum sier hun ikke har filla peiling på gårdsdrift, men at hun er inne på gården for å overvinne seg selv. Om det holder i seks uker og til seier, tar hun med ganske stor ro.

- Jeg tar time for time, sier hun.

TILBAKE: Lene Elise Bergum sier hun ikke har savnet rampelyset, men at Farmen Kjendis er en ting du bare blir spurt om å delta i én gang.

Erlend Elias, moteekspert og konferansier, sier til Nettavisen at hans bestefar var gårdbruker, så helt ukjent med gårdsdrift er han ikke.

-Jeg kan gjøre alt, men jeg sløyer ikke fisk og jeg er ikke med på slakt av dyr, sier han. Elias sier han ble med på gården for å utfordre seg selv litt.

- Litt av en omstilling



Det samme er langgrennsløper Martin Ek Hagen.

- Det første døgnet har vært en omstilling! Sier hun med trykk. Samtidig har hun en fordel av at hun er vant til å bo tett på folk, og «dele dobbeltseng med samarbeidspartner og konkurrent». Men Martine ble med for å unne seg noe helt annet enn ski for en gangs skyld.

- I utgangspunktet tenkte jeg at det var uaktuelt for aktive idrettsutøvere å være med på reality, at det var mer for de som hadde lagt opp. Men nå har jeg to sesonger bak meg med skader, og mistet plassen på landslaget at motivasjonen i vinter var virkelig på bånn, forteller hun. Også hun avviste totalt en deltakelse først, men så fant hun ut at hun ble motivert også til å trene, etter at hun fikk forespørselen.

LANGRENNSSKIA PÅ LÅVEN: Martine Ek Hagen tar deltakelsen i Farmen Kjendis som inspirasjon til ny, skadefri langrennssesong.

- Dette blir helt annen input, helt andre folk, det har alltid vært langrenn. 100 prosent utøver og må si nei til alt. Så jeg håper jeg får mye energi å ta med meg hjem.

Sett av millioner



I fjor så 1,2 millioner «Farmen Kjendis»-varianten med Lothepus, Jarl Goli, Petter Pilgaard, Vendela Kirsebom med flere.

-Det har jeg ikke tenkt så veldig mye på ennå, sier Dennis Vareide, for den eldre hop kanskje relativt ukjent. Men den ene delen av PrebzogDennis meldte seg faktisk på selv – på rent tull. -Men så tok den videoen så av i sosiale medier…sier Dennis, som rett og slett bondefanget seg selv.

MODELL: Maiken Wahlstrøm Nilssen deltok i Top Model, og har hatt en blomstrende karriere etter det. Hun skulle egentlig melde på en kamerat, men kom med selv.

Her er årets kjendiser:

Inga Berit Lein (36), bonde. Inga Berit var en av bøndene i «Jakten på kjærligheten» for 12 år siden.

Aune Sand (51), kunstner.

Lene Elise Bergum (45), tidligere skuespiller og selger.

Dennis Vareide (27) - Youtuber.

Erlend Elias Bragstad (27), moteekspert og konferansier.

Maiken Wahlstrøm Nilssen (26), modell.

Stian Sandø (25), programleder og gründer.

Martine Ek Hagen (26), langrennsløper.

Frank Løke (37) tidligere landslagspiller i håndball og nå ultraløper.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (35), artist.