Her er den nye «Farmen Kjendis»-gården

ANNONSE

(Halden Arbeiderblad): På forsommeren flytter 12 kjendiser inn på det idylliske småbruket ved Kornsjøen.

HA har fått bekreftet fra sikre kilder at det er på Finnsvika kjendisene skal kjempe for tilværelsen denne forsommeren.

Les også: «Farmen kjendis» samlet nesten 1,5 millioner seere

Les også: Lothepus vant Farmen Kjendis: - Det var ingen kjære mor

Eventyrlig suksess

Hvilke kjendiser som skal foreta en tidsreise tilbake til 1917, er foreløpig ikke kjent.

Men produksjonsselskapet Strix er allerede godt i gang med å lete etter nye kjendiser til andre sesong av «Farmen Kjendis».

Og trolig blir det ikke noe problem å få kjendiser til å stille opp i realityserien. Første utgave ble en gedigen suksess for TV2.

Les også: TV 2 ordner opp i skatte-blemma for «Lothepus» og «Skal vi danse»-Eilev

Les også: Holger (10) sin største draum er å jobbe for Lothepus

– Nesten uvirkelig

Finalen ble sett av hele 1,5 millioner mennesker.

Vinneren Lothepus, Vendela Kirsebom, Petter Pilgaard og de andre kjendisdeltakerne har fått mye oppmerksomhet i kjølvannet av TV-suksessen.

– Det er nesten litt uvirkelig å få oppleve en slik seersuksess i 2017. Dette er ikke bare en seier for TV 2 og for produksjonsselskapet Strix, men det er en seier for norskprodusert innhold, uttalte programdirektør Jarle Nakken om de eventyrlige seertallene til «Farmen Kjendis» tidligere i år.

Les også: Nå har Farmen-Eilev fått ny jobb

Les også: Jarl Goli gjør comeback

På TV2 i 2018

De 12 kjendisene flytter inn på Finnsvika til forsommeren. Deretter venter lange arbeidsdager med gårdsarbeid slik det foregikk for 100 år siden.

I tillegg skal dyrene stelles og ukeoppdrag løses sammen.

Men selv om opptakene vil starte før sommeren, blir ikke andre sesong av «Farmen Kjendis» å se på TV2 før i 2018.

Les også: Interessen for Lothepus har eksplodert

Les flere saker fra Halden Arbeiderblad!

Farmen Kjendis ble en suksess, se intervjuer fra finalefesten her: