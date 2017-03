Her er første bilde fra Lara Croft

Roar Uthaug («Bølgen») er en av flere norske regissører som har skaffet seg en spennende jobb i Hollywood. Uthaug jobber med en ny filmversjon av «Tomb Raider», og nå har vi fått først titt på den kommende storfilmen.

Tidligere har Angelina Jolie hatt stor suksess i rollen som Lara Croft. Denne gangen er det svenske Alicia Vikander som skal spille den tøffe helten.

Filmen er basert på eventyrspillet med samme navn, men til GQ forteller Uthaug at de tilfører filmen noe mer enn vi ser i spillet.

- Dette er et annerledes møte med Lara Croft som vil gi oss noe nytt i historien og utviklingen av karakteren. Det er en historie som ikke bare viser hennes utrolige fysikk, men graver dypere i hvem hun er, sier han.

Historien begynner før Lara Croft blir Tomb Raider.

- Målet er å vise hele reisen Lara Croft tar, og det betyr at vi må vise både de emosjonelle og de fysiske sidene ved utviklingen, sier han.

Se bilder av Alicia Vikander som Lara Croft:

På rollelisten finner vi også navn som Dominic West («The Wire»), Daniel Wu («Warcraft») og Walton Goggins («Django Unchained»).

