Her er første kikk på Game of Thrones 7

Torsdag kveld benket Game of Thrones-fans seg over det ganske land foran Facebook for å se premieredatoen for sesong 7 av Game of Thrones bli avslørt.

HBO avslørte denne på direkten ved å smelte en isblokk ved hjelp at at brukerne skrev ILD i kommentarfeltet.

Problemet var at videoen kuttet før datoen ble avslørt - før de klarte å få ting opp og gå igjen.

Men nå er det altså avslørt at premieredato blir midt i sommerferien for de fleste. 16. juli i USA, 17. juli her.

Allerede nå er nettet full av tolkninger for hva teaseren faktisk betyr.

Vinteren er definitivt kommet til Westeros, og den store krigen kommer. (Noe som faktisk også er årsaken til at «Game of Thrones» lanseres i juli. Vinterscenene gjorde at innspillingen ble utsatt til senere på året og foregikk på ettermiddager og kveld).

JON SNOW: Slektskapet er avslørt.

Ikke bare får man se seglene til klanene, helt på slutten får man se en virvel som antas å tilhøre The White Walkers. Og siden seglene brekker og faller i snøen, er det antatt at de alle må stå ansikt til ansikt med den store trusselen.

Traileren inneholder voice overs fra rollefigurene fra tidlige sesonger, som omhandler de store hendelsene der folk er blitt forrådt. Kun siste setning er ny, skriver blant andre PopSugar.

Setningen er «There's only one war that matters. The Great War. And it is here.» Noen mener at denne stemmen tilhører Davos. Mens de fleste tolker det som at det er Jon Snow som snakker.

DAENERYS (Emilia Clarke) antas å få en enda mer sentral rolle i nye Game of Thrones.

