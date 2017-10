Her er halloween-vettreglene

Slik bør du oppføre deg på halloween.

31. oktober er det halloween, og tusener av barn skal traske gjennom mørke gater på jakt etter godteri. En undersøkelse fra hovedorganisasjonen Virke viser at hele 71 prosent av familier med barn mellom seks og ti år feirer halloween.

Det er selvsagt lov å mislike tradisjonen. Det er helt greit å mene at «julebukk er bedre» og at «ungene spiser for mye godteri» og at «dette er bare amerikansk ræl fra handelsstanden». I så fall kan du skru av utelyset og holde deg inne.

Vi andre legger til rette for besøk av skumle barn med høye forventninger.

Men både barna som går knask eller knep og de som tar imot besøk bør følge noen enkle regler. Vi har latt oss inspirere av fjellvettreglene, og presenterer her de uoffisielle halloweenvettreglene:

1. Planlegg turen og meld fra til foreldre hvor du går

Verken dyre drakter eller fancy hjemmelagde kostymer er nødvendig. Men enkel utkledning er absolutt å anbefale. Det er trist hvis noen sier: «Åj, du ser jammen skummel ut» når du faktisk ser ut som du gjør til daglig.

Det er også lurt å planlegge ruten på forhånd. Da vet du hvor lang turen blir og er sikker på at du rekker innom husene til de naboene som byr på mest godteri.





2. Tilpass turen - bruk refleks

Mumier, spøkelser og monstre bruker ikke refleks. Men husk at de allerede er døde, så det gjør ikke noe at de blir påkjørt. Du er derimot høyst levende - og bilsjåfører har minst like store problemer med å se utkledde barn som andre barn.

3. Ta hensyn til nabovarsler

Har naboen skrudd av utelyset, kan det kanskje være fordi det er en gisselaksjon der inne, og det avskrudde lyset er et desperat forsøk på å tiltrekke seg oppmerksomhet. Men det får du heller sjekke ut i morgen. De fleste som skrur av utelyset på halloween gjør det fordi de ikke vil ha besøk. Og det må du respektere.

Vil du derimot ha besøk, kan du gjerne vise det ved å ha litt pynt utenfor huset. Men hvis du ikke ønsker å være vitne til en ekte heksebrenning, bør du unngå levende lys. Mange kostymer er lettantennelige.





4. Vær forberedt på uvilje fra enkelte naboer, selv på korte turer

Selv om dama i nummer 13 ikke vil ha besøk eller han i det gule huset har glemt å kjøpe godteri, er det aldri greit å kaste egg på husene. Tenk om han i det gule huset er Clint Eastwood og klikker fullstendig av eggkastingen? Politiet ser dessuten på eggkasting som en ordensforstyrrelse, så du risikerer å få både Clint Eastwood og politiet på nakken.

5. Ha nødvendig utstyr

Når barna kommer på døra er det lurt å ha mest mulig innpakket godteri. Ikke fordi det er mange som leverer ut godteri med sprøytespisser eller gift (som ryktene fra USA sier), men fordi det er skikkelig ekkelt at et titalls hender fulle av møkk, snørr og sjokolade skal grafse oppi den samme bollen.

Husk dessuten at det ikke er lov å bære ekte våpen på halloween-turen. Brødkniven, jaktgeværet og bestefars gamle ljå bør derfor bli igjen hjemme.

6. Ta trygge veivalg

Hold deg til veien, ikke ta snarveier over folks hager. Det er ugreit å våkne onsdag morgen med en sti av sjokoladepapir, glitter og gjørme i hagen.

7. Vit alltid hvor du er

Hold deg i kjente strøk. Og hold deg langt unna kirkegårder, porter til helvete og spøkelseshus - det blir bare stress.

8. Vend i tide - det er ingen skam å snu

Du bør dra hjem igjen senest klokken 21, men allerede klokken 19 begynner mange å pakke bort godteriet. Du risikerer å møte et helt ekte illsint monster i døråpningen hvis du ringer på for sent og vekker ungen som endelig har sovnet.





9. Spar på kreftene

Du skal tross alt rekke å spise godteriet før leggetid.

Og husk: Du må aldri stjele godteri fra andre barn. Tenk om det viser seg at barnet du stjeler fra virkelig er et spøkelse. Vi har sett nok filmer til å vite at det er svært alvorlig å ta noe fra de døde. De døde glemmer aldri.

