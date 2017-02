Her er halvparten av ekteskapene er sexløse

ANNONSE

En undersøkelse gjennomført av Japans familieplanleggingsassosiasjon (IPPF) har funnet at halvparten av alle par mellom 16 og 49 lever i såkalte sexløse forhold.

Britiske The Guardian skriver at spørreundersøkelsen ble gjennomført i slutten av 2016. Spørsmål ble sendt ut til 3000 personer mellom 16 og 49 år. Det ble mottatt svar fra mer enn 1200 personer, inkludert 655 gifte menn og kvinner.

1/5 kvinner synes sex er plagsomt



Den vanlige definisjonen for «sexløst forhold» er at man ikke har sex mer enn ti ganger hvert år.

47,2 prosent av de gifte menn og kvinnene svarte at de ikke hadde hatt sex den siste måneden, og ikke hadde planer om å ha sex i den nærmeste fremtid. Til sammenligning viser en undersøkelse fra Norge at 45 prosent av ektepar har sex et par ganger i måneden og 34 prosent ha sex to-tre ganger i uka.

Den japanske undersøkelsen viste også at:

De fleste parene er å finne blant personene i midten og slutten av 40-årene.

22 prosent av kvinnene svarte at de finner sex «plagsomt».

35,2 prosent av mennene svarte at arbeidet gjorde dem for slitne for sex.

Økende problem



Resultatet er 2,6 prosent høyere enn en tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2014. Prosenten er signifikant høyere enn da undersøkelsen startet i 2004. Da svarte «bare» 31,9 prosent av de spurte at de ikke har sex med partneren.

- Tendensen er at et økende antall lever i sexløse forhold, sier president Kunio Kitamura i IPPF til japanske medier, skriver The Guardian.

Han sier at Japan trenger å se på hvor lenge folk jobber hver uke, men også hvordan de jobber.