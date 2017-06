Her er kjekkasen fra The Handmaid’s Tale

ANNONSE

«The Handmaid’s Tale» er en av vårens store TV-snakkiser. Serien om et dystopisk fremtidssamfunn hvor fruktbare kvinner lever som slaver hos rike familier, har trukket mange seere til HBO.

Elisabeth Moss har hovedrollen som June - eller Offred, som blir hennes nye slavenavn. Hos sin eier, Fred (derav navnet hennes) Waterford, møter hun sjåføren Nick.

Nick får en større og viktigere rolle underveis i serien, og mange har lagt sin elsk på den mystiske unge mannen. Rollen spilles av Max Minghella, kjent fra blant annet «The Social Network» og «Maktens menn».

Kjent far

Minghella vokste opp i filmbransjen, som sønn av Anthony Minghella. Faren regisserte filmer som «Den engelske pasienten», «Den talentfulle Mr. Ripley» og «Cold Mountain» før han døde i 2008.

Max Minghella.

Men det var ingen automatikk i at sønnen skulle bli skuespiller. Hans første skuespillerjobb var som statist i «Fornuft og følelser» fra 1995 - hvor han ble klippet bort. Den første auditionen var for «Pirates of the Caribbean» i 2003.

- Castingansvarlig sendte videoen til foreldrene mine uten noen beskjed, bare for å understreke at «kanskje han ikke er egnet for dette, så dere kan prøve å snakke ham vekk fra det», sier han til InterviewMagazine.com.

Rollen ble større

Rollen i «The Handmaid’s Tale» beviser at castingansvarlig tok feil. Egentlig var rollen faktisk langt mindre enn den endte opp med å bli.

- I det første manuset hadde Nick bare én eller to replikker. Det var en veldig liten rolle, sier han.

Men etter hvert ble rollen større, og Nick er i dag en sentral karakter i serien. Minghella forteller at rollen ikke er enkel å spille.

- En av de store utfordringene er at han er en lite ordrik person, han er ikke en som gestikulerer, sier han til Vanity Fair.

Se traileren til serien:





Vil ikke bli kjent

Selv prøver Minghella å holde seg unna rampelyset, og har ikke noe mål om å bli kjendis. Han velger derfor å holde Facebook- og Instagram-profilene private.

- Det føles som hellig grunn som bare er for venner og familie. Jeg elsker det altfor mye. Jeg måtte fjerne begge deler fra telefonen min, fordi det ble en avhengighetslidelse, sier han til Dujour.com.

Max Minghella