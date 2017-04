Her er mannen som vet hvem du er - ut fra hva du liker på Facebook

ANNONSE

«Alle» har hørt at sosiale medier samler inn informasjon om deg. De fleste har erfart at om de søker på et feriemål eller noe de vil kjøpe, så kommer annonser lik det du har søkt på plutselig opp overalt på nettet.

Facebook-likes



Men professor ved Stanford-universitetet, Michael Kosinski, har stått i bresjen for et forskningsprosjekt der han med stor nøyaktighet kan lese din personlighet ut fra hva du liker på Facebook.

Gjennom å skape en metode med algoritmer, har han ut fra folks Facebook-likes kunne si hva slags personlighet de har, hva de stemmer, hvordan deres familieforhold er – og om de er lykkelige.

- Alle skjønner at vi gir fra oss personlig informasjon på sosiale media. Donerer du for eksempel penger til en politiker, så vil banken din kanskje få vite det. Om du lyttet til Lady Gaga 40 ganger i går, vet Spotify hva slags musikk du liker, sa professoren da han besøkte «Skavlan» fredag.

KOSINSKIS METODE: Michal Kosinski har blitt spurt om ikke hans forskning kan brukes til manipulasjon og propaganda. Til det svarer han at det kan skje, men at den også kan brukes til å oppdagen sykdom og ny medisin.

Avsløring uten vitende



Men det Kosinski har forsket på er nettopp hva slags informasjon vi avslører uten at vi faktisk er klar over det. Nemlig de av oss som kanskje aldri har donert penger eller gitt uttrykk for vår politiske overbevisning online. De som aldri i en mail har snakket om politisk overbevisning.

- Det vi fant er at vi ut fra hva de liker på Facebook og hva de lytter på, ganske nøyaktig kunne fortelle hva deres politiske overbevisning er, fortalte Michal Kosinski på «Skavlan».

-Vi kan også avsløre deres personlighet, hvorvidt du er lykkelig eller ikke, hvorvidt foreldrene dine er sammen. Og hvilke medisiner du bruker.

Skavlans analyse



Michal Kosinski fikk lov til å analyse Fredrik Skavlan ut fra hvem han følger på Facebook.

- Du er åpen for nye erfaringer, er glad i dikt og musikk. Du liker din alenetid, å skrive og kanskje lese bøker fra tid til annen. Og så er du emosjonelt stabil, og det er et bra trekk å ha, sier Kosinski om Fredrik Skavlan.

Et verktøy for propaganda?

Michal Kosinskis forskning har blitt beskyldt for å ha laget et verktøy for manipulasjon, spesielt blant politikere og andre som har mer demagogiske anliggender. Spesielt har Kosinski fått mye spørsmål om det amerikanske valget og Brexit.

- Jeg tror ikke alt er dårlig. Det kan for eksempel også brukes til å behandle sykdommer og lage nye medisiner, sier han.

- Uheldigvis kan det også være slik at du kan få folk til å frastå fra å stemme. Det er å bruke umoralske teknikker, men du trenger ikke å bruke sosiale medier for å benytte deg av slike metoder, sier Kosinski.

Det finnes flere modeller for å tolke personlighet. Den mest kjente er Big Five eller Fem faktor-modellen.

Femfaktormodellen betegner personligheten etter fem faktorer. Disse er åpenhet (for nye ideer og erfaringer), ekstraversjon (hvorvidt du er varm, sosial og spenningssøkende for eksempel) planmessighet (ordenssans, disiplin, bestenksomhet), medmenneskelighet (tillit, beskjeden, føyelig blant annet) og nevrotisisme (angst, fiendtlighet, depresjon, sårbarhet og liknende).

