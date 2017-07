Her er podcastene du bør høre i sommer

Få en 360 graders oversikt over Nettavisens podcaster og finn din favoritt for sommeren.

I bildet over får du en smaksprøve på Nettavisens podcaster. Trykk deg inn, dra deg rundt i 360 graders omgivelser og velg podcasten du ønsker å få servert en smaksprøve av.

Nettavisens podcaster har noe for alle. Lytt til diskusjoner om politikk, tips om gamle filmer, forventninger til kjønn og refleksjoner rundt spørsmål vi alle lurer på.

Trykk på overskriften for alle episoder eller abonner i den avspilleren du vanligvis får dine podcaster.

Maria og Sophie tar for seg sexleketøy. Hva har folk glede av? Hva bruker kvinner, og hva med menn? Er det slik at leketøy kun brukes hvis ting går dårlig, eller kan det brukes for å piffe opp ett allerede gøyalt sexliv?

Hva er grunnen til at Venstre snart er borte? Hvor gikk det galt? Og kan man kutte ut et politisk parti som har vært der hele tiden?

Har menn lavere terskel for sympatiligg? Kjersti mener imidlertid at menn bør lære seg å si nei til sex - akkurat som kvinner alltid har gjort.

Astrid har vært på festival, og har blitt tafsa på og føler at det blir et overgrep. Er det greit at vi skal holde på sånn? Skal vi måtte finne oss i å bli befølt uten å ha invitert til det?

Selveste Erling Arvola gikk seg vil på internetts kjøp og salg-sider i pels og skeive øyne. De viktigste ingrediensene for et godt utstoppet dyr.

Korkfeil og flaskefeil. Hva skal du gjøre om du synes vinen ikke lever opp til forventningene? Kjell guider deg igjennom kork og vanlige produktfeil.

Ordføreren drømmer om et kommunalt skipsverft og silkebånd som klippes. Ordførerens halvbror, Kjetil, får ikke låne penger til å starte café.

Nettavisens sjefsredaktør Gunnar Stavrum er lei av at avgangselever på VGS surrer rundt og ikke gjør det skapte gran. Har Stavrum løsningen?

Du har vel hatt den dagen hvor ting går litt skeis, hele veien? Jørgen har en slik dag.

Kan Wonder Woman danke ut gutta? Er dette superheltfilmen for deg som ikke har sett en eneste superheltfilm?

Brita tar oss med til 1950, i All About Eve; en film med et evigaktuelt tema. Hør Marilyn Monroe før hun ble kjent for en film som vant 6 Oscar-stattuetter.

