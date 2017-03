Her er vår dom over Beauty and the Beast

ANNONSE

Beauty and the Beast (Skjønnheten og udyret)

USA, 2017.

Regi: Bill Condon.

Med: Emma Watson, Ewan McGregor, Luke Evans, Dan Stevens, Emma Thompson, Josh Gad, Timothy Spall.

Endelig er den her! Fansen har ventet og lengtet etter nyversjonen av «Beauty and the Beast» - «Skjønnheten og udyret» på norsk.

Originalfilmen fra 1991 ble den første - og lenge den eneste - tegnefilmen som ble Oscar-nominert i kategorien Beste film. Den regnes som en av Disneys beste animasjonsfilmer, og både karakterene og musikken er evig aktuelle.

Nå har altså Disney fortsatt sin tradisjon med å filmatisere sine tegnede klassikere med virkelige skuespillere. Tidligere har filmer som «Askepott», «Jungelboken» og «Tornerose» vært gjennom det samme.

Når det nå er «Skjønnheten og udyret» sin tur, har Disney gjort det større og bedre enn noen gang.

Skjønnheten og udyret er laget i samme stil som originalen - men med virkelige mennesker.

Dramaturgien er den samme som mange av oss har sett utallige ganger i tegnefilmen. Men regissør Bill Condon har tatt seg visse friheter og gjort om litt her og der. Blant annet får Belle, udyret og flere av de andre karakterene en tydeligere bakgrunnshistorie, som gjør at vi i større grad forstår både personene og historien.



Vi får høre igjen alle de herlige sangene fra originalfilmen - noen ganger er de like til hver minste detalj, andre ganger har de små, fiffige oppgraderinger. For den ivrigste fansen er det verdt å merke seg at sangene for det meste er tekstet med den originale norske oversettelsen. Filmen har også inkludert noen av sangene fra musikalversjonen, noe som passer fint inn.



Emma Watson er nydelig som Belle. Hun har videreført karakterens sjarm og godhet, men har gjort henne et hakk tøffere og mer selvstendig.

Emma Watson som Belle i Beauty and the Beast (Skjønnheten og udyret).



Luke Evans er perfekt som Gaston. Han er nøyaktig så slesk og selvhøytidelig som Gaston skal være, men har glimt i øyet og leker seg fint med rollen.

Luke Evans som Gaston i Beauty and the Beast (Skjønnheten og udyret).



Dan Stevens er et utmerket udyr, og overbeviser både Belle og publikum om at skjønnhet kommer innenfra.

Dan Stevens som udyret.

Verdt å nevne er også Josh Gad som LeFou. Han viser en sårhet og en vilje vi ikke fikk se i originalfilmen, og det fungerer godt.

Josh Gad som LeFou og Luke Evans som Gaston.

Selv om dette er en film med virkelige skuespillere, er det selvsagt også animasjoner med i filmen. Vi slipper heldigvis å se Ewan McGregor utkledd som Lumière. Animasjonene er imponerende og fulle av artige detaljer.

Cogsworth, Mrs. Potts, Lumiere og Plumette.



Fra første øyeblikk dras du inn i en magisk verden, og du blir der helt til siste slutt. Filmen er full av latter og glede, spenning og action og bøttevis med følelser. Du trenger ikke være spesielt lettrørt for å felle noen tårer underveis.



Beauty and the Beast passer for alle som liker å trollbindes av eventyr. Uansett om du vokste opp med filmen eller om du møter universet for første gang, har du all grunn til å glede deg.

SE OGSÅ: 10 TING DU NEPPE VISSTE OM BEAUTY AND THE BEAST: