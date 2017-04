Her er vår dom over Guardians of the Galaxy Vol 2

ANNONSE

Guardians of the Galaxy Vol. 2.

USA, 2017.



Regi: James Gunn.

Med: Zoe Saldana, Chris Pratt, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Kurt Russell.

Aldersgrense: 12 år.

Peter Quill - også kjent som Star-Lord - er superhelten som har slått seg sammen med grønne Gamora, muskelberget Drax, treet Groot og vaskebjørnen (som slett ikke er en vaskebjørn!) Rocket.

Sist kunne vi se den spesielle samlingen helter redde galaksen. Nå er de klare for å redde den på nytt.

Peter Quill har aldri fått vite hvem som er faren hans. Etter en vill ferd gjennom verdensrommet dukker han plutselig opp og inviterer Quill med seg hjem. «Hjem» viser seg å være intet mindre enn hans egen planet. Men Gamora aner at ikke alt er som det skal være (og hadde det vært det, ville det ærlig talt ikke blitt en særlig spennende film).

Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt) og Drax (Dave Bautista) i Guardians of the Galaxy Vol 2.

«Guardians of the Galaxy» er Marvels teiteste samling av helter, men samtidig blant de aller mest sjarmerende. De er rølpete og kranglete, men vi kan ikke unngå å like dem.

En favoritt hos mange er nok Groot. Hvis du likte det digre treet som bare kan si én ting forrige gang, vil du falle pladask denne gangen. Nå er han nemlig et rampete barnetre som oppfører seg som en vanlig gutt (eh, i hvert fall nesten). Og han kan selvsagt fremdeles bare si én ting - noe Vin Diesel gjør med stor innlevelse.

Groot er herlig, og blir nydelig spilt av Vin Diesel.

Filmen er spekket med herlig humor, festlige referanser og hysteriske cameos. Det er morsomt med en film som tar seg selv så lite høytidelig, men som samtidig tar sjangeren på alvor.

For det er selvsagt ikke bare tull og fjas. Filmen blir skikkelig spennende, og byr på både drivende action og imponerende spesialeffekter - som seg hør og bør i en superheltfilm.

Rocket (Bradley Cooper)i Guardians of the Galaxy Vol 2.

Så kan man kanskje pirke på at slutten blir litt for dum og at enkelte scener dras litt langt - men det blir som sagt bare pirking.

Dette er en film for alle som liker superhelter, action og spenning. Er du Marvel-fan eller har potensial til å bli det, bør du ikke gå glipp av denne sjarmerende, underholdende og lettbeinte filmen. Om ikke annet, så er et par av cameo-ene alene verdt hele kinoturen.

Gamora (Zoe Saldana) i Guardians of the Galaxy Vol 2.