I onsdagens episode av «Vendela + Petter» får vi se et bilde av deres aller første kyss. Det er Jan Thomas' flørt Rune som tok bildet, og paret husker godt da de oppdaget at de hadde følelser for hverandre.

«Vendela + Petter» går på TV 2 Livsstil mandag til torsdag 21.30.