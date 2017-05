Her får israelske TV-ankeret Geula Even sjokknyheten

ANNONSE

Knesset valgte å legge ned den statseide TV-kanalen umiddelbart - etter 49 år.

Det meget kjente israelske TV-ankeret Geula Even fikk en sjokkartet nyhet da hun ledet programmet «Et blikk på nyhetene» den israelske TV-kanalen Channel 1.

Channel 1 er statseid, og har eksistert i 49 år. Nå spres Evens emosjonelle, men verdige farvel på direkten til resten av verden.

Ifølge den store israelske avisen Haaretz var «Et blikk på nyhetene» Israels lengste nyhetsprogram. Ifølge avisen skal programmet hatt en stand-off med Benjamin Netanyahu, som skal ha ment at programmet er for kritisk til regjeringens politikk.

Kommentatorer har gått så langt som å si at statsministeren skal være redd for Geula Even, som er enken etter Likud-medlem Giden Sa'ar. Det er spekulert i om Even vil søke en politisk rolle i parlamentet etter hvert.

Skapt stor debatt



Den spontane nedleggelsen har skapt stor debatt i Israel. Og mange mener dette er et forsøk på å kontrollere mediene. Snart gjenoppstår en ny statskanal, Kan, men foreløpig har bare 440 av Channel 1s ansatte fått jobb der. De ansatte visste at noe var i gjære. Og sjefen Eli Baba, sier at de hadde planlagt en farvel-sending. Isteden ble de rett og slett tatt av lufta.

Ifølge Knesset vil den nye kanalen og den gamle eksistere sammen i en tre måneders overgangsperiode.

Channel 1 endte sin sending med at hele staben sang nasjonalsangen. Deretter slukket de lysene.