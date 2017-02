ANNONSE

- Du ble kåret av Side2 til Norges mest sexy mann i 2015, synes du det var fortjent? Dette er blant annet ett av spørsmålene P4s kjente stemme Michael Andreassen må svare på når «Ærlige Norge» setter ham i kontakt med en løgndetektor.

- Jeg har jo kommet med en appell, i et forsøk på å få stemmer, der jeg blant annet har spilt på barndomstraumer for å få sympati. Jeg nevnte blant annet at jeg ble sviktet allerede i førsteklasse av ei i klassen, sa Andreassen til Side2 den gang.

Programmet «Ærlige Norge», som denne uken startet sesong 2 på Viafree, griller kjente og mindre kjente med pinlige spørsmål.

For Andreassen må han blant annet svare på om han synes han er mest sexy i hele P4 og om de tre andre mennene i rommet er mindre sexy enn ham.

Temaet for første program er ærlighet på jobben, og der kan vel de fleste kjenne seg igjen i at det noen ganger serveres en viss hvit løgn.

