KOM TIL MØTE I HAAG: Den liberale lederen Alexander Pechtold (til venstre) og finansiell rådgiver Wouter Koolmees vakte oppsikt da de to politikerne kom hånd i hånd til et offisielt møte. Håndholdingen er en gest i solidaritet til et homofilt par som ble banket opp i Arnhem forrige helg. Foto: AFP/SCANPIX

Her går de nederlandske politikerne hånd i hånd i protest

En kvinnelig journalist kom med en oppfordring - og mennene svarte.